Латвія внесла до «чорного списку» 25 російських діячів культури за пропаганду війни

До списку, зокрема, увійшли режисер Микита Міхалков, диригент Валерій Гергієв, актор та режисер Володимир Машков

Міністерство закордонних справ Латвії внесло до списку небажаних осіб 25 російських культурних діячів за пропаганду війни та агресії проти України. Про це повідомляє національний мовник LSM.

Раніше Мінкультури Латвії закликало МЗС внести до списку небажаних осіб 25 артистів, які брали участь у заході 18 березня на московському стадіоні «Лужники» до річниці окупації Криму та підтримки війни Росії проти України. Пропозицію було прийнято.

До списку, зокрема, увійшли режисер Микита Міхалков, диригент Валерій Гергієв, актор та режисер Володимир Машков, актор Дмитро Пєвцов, співак Стас Михайлов, співачка Поліна Гагаріна та інші.

У МЗС також пояснили, що ті, хто внесений до списку небажаних для Латвії осіб, чітко виправдовують і пропагують неспровоковане і невиправдане вторгнення і війну Росії в Україні.

«Латвія рішуче засуджує неспровоковану та невиправдану війну Росії в Україні, яка триває майже місяць і де щодня в результаті жорстоких дій збройних сил Росії гинуть українські мирні жителі та солдати. В’їзд до Латвії заборонений», – повідомили у міністерстві.

До слова, голлівудський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер записав звернення до росіян щодо війни в Україні.

«Я люблю російських людей, тому маю сказати вам правду», – підписав свою посаду в соцмережі Шварценеггер.

За словами Шварценеггера, російська влада не говорить росіянам про наслідки цієї війни для Росії.



