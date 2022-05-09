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    Думки вголос

    Путін навіть власну сім'ю використовує для пропаганди

    Якщо президент Росії починає доводити, що він&nbsp;&laquo;такой как все&raquo;, значить у нього дійсно все погано - Путін навіть власну сім'ю використовує для пропаганди
    Якщо президент Росії починає доводити, що він «такой как все», значить у нього дійсно все погано
    скріншот з трансляції

    Хто знає правду про батька російського диктатора?

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    Смотрите-ка, кто тут об эмоциях вспомнил: Путин со скорбящим лицом носит фото отца на шабаше «Бессмертного полка». Что же здесь не так?

    Все, потому что это пустая показуха и спекуляция на семейных узах.

    Обычно люди не скрывают свое происхождение, в этом нет ничего постыдного. А Путин так не умеет. Фактов о его семье нигде нет, родственные связи упоминаются крайне редко – отвлекись от войны, просто смотри и верь в фото какого-то мужика в рамочке. Но обычно, если Путин пытается что-то показать – значит, дела у него идут так себе.

    В такие моменты у царька и десятиметровый стол исчезает. Портрет отца, спешно найденный в кладовке – попытка показать, что «он как все». Но это фальшивка, вытащенная строго для картинки. Например, царь-чекист так и не дал отбой лизоблюдам, пишущим о его отце. Можете проверить: в гугле увидите одну конспирологию.

    То отец Путина подводник, то в НКВД, разве что динозавров не спасал. Нет смысла искать подлинную историю в потоке лжи. Этого РФ и добивается: топит неудобные факты в грязи, чтобы правду никогда и не нашли. Вы замечайте главное – то, что осталось за кадром.

    Ведь Путин больше не носит полусвастику, боится упомянуть Украину и слово «спецоперация» выговорить не может. А еще давит на эмоции.

    Значит, мы на правильном пути, проверяем болевые точки врага кувалдой. И продолжим это делать.

    Джерело: блог Олексія Гончаренко

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    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Путін навіть власну сім'ю використовує для пропаганди