Басков, Канделакі, Міхалков. Венедиктова притягне до суду і російське керіництво, і пропагандистів

Венедиктова: Ми будемо притягати до відповідальності до 1000 таких людей, їх буде дуже багато: депутати, міністри, керівники органів

Генпрокурор притягне до відповідальності понад тисячу російських чиновників

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова заявила, що Україна має намір притягнути до відповідальності людей, що підтримують злочинні дії Росії. За її словами, це депутати, міністри, керівники органів та артисти.

«У нас зараз є дві материнські справи. Ми будемо притягати до відповідальності до 1000 таких людей, їх буде дуже багато: депутати, міністри, керівники органів. До цієї ж справи також відносяться люди, які агітували за війну, розпалювали ворожнечу, які посягали на територіальну цілісність України. Зараз таких чотири: Басков, Газманов, Канделакі та Міхалков. Зараз працюємо над наступними», – заявила генпрокурор під час брифінгу.

Вона додала, що друга магістральна справа стосується можливої агресії Білорусі, оскільки в перші дні війни були отримані певні факти, які «дали нам можливість розпочати провадження».

Напередодні окупанти обстріляли «Градами» гуманітарний конвой, який їхав до Маріуполя. Напередодні українська сторона змінила маршрут гумконвою, щоб уникнути провокацій від російських орків, однак цього виявилось замало.

Станом на сьогодні відомо, що від початку окупації в Україні загинула 61 дитина.

9 березня російські терористи відкрили вогонь по людях під час евакуації з Демидова. Загинув полісмен, який допомагав біженцям.

Також у Бучі окупанти зривають евакуацію людей.