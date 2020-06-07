Міністерське засідання країн ОПЕК+ пройде у грудні



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Країни ОПЕК+, які не змогли виконати свої зобов’язання щодо зменшення видобутку у травні, зобов’язалися виконати протягом липня-вересня свої частки скорочення нафтовидобутку

На віртуальному міністерському засіданні було прийнято продовжити зменшення видобутку нафти на 9,7 млн барелів на добу (мб/д) щодня до кінця липня

Міністерське засідання країн-членів Організації експортерів нафти (ОПЕК) та країн, які не є членами цього нафтового картелю, відбудеться у Відні 1 грудня 2020 року. Про це поінформували у пресслужбі ОПЕК за результатами віртуального міністерського засідання ОПЕК+ у суботу, повідомляє Укрінформ.

«Під час засідання прийнято рішення, що міністерське засідання країн-членів ОПЕК та країн-нечленів ОПЕК пройде 1 грудня у Відні (Австрія)», - заявили у пресслужбі.

Під час віртуальної зустрічі міністрів у форматі ОПЕК+ у суботу було прийнято рішення про продовження домовленостей за квітневою угодою ОПЕК+.

Зазначається, що перший етап коригування нафтовидобутку у бік зменшення, який передбачав скорочення видобутку нафти на 9,7 млн барелів на добу (мб/д) щодня протягом травня-червня, було продовжено до кінця липня. Також країни, які не змогли виконати свої зобов’язання з цього приводу у травні, зобов’язалися виконати протягом липня-вересня свої частки скорочення нафтовидобутку.

За дотриманням зобов’язань у форматі ОПЕК+ стежитиме Спільний міністерський моніторинговий комітет, який збиратиметься на щомісячній основі до грудня 2020 року, наступне його засідання - 18 червня.

Як повідомлялося, 12 квітня під час міністерського засідання країн-експортерів нафти у форматі ОПЕК+ було прийнято рішення скоригувати в сторону зниження загальний видобуток нафти на 9,7 мб/д, починаючи з 1 травня 2020 року. Планувалося, що цей перший період триватиме два місяці та закінчиться 30 червня 2020 року.

На наступний період, з 1 липня 2020 року по 31 грудня 2020 року, загальне узгоджене скорочення нафтовидобутку мало скласти 7,7 мб/д. Згідно з угодою, після цього мав настати третій період, який передбачав зниження видобутку на 5,8 млн барелів за добу протягом 16 місяців, з 1 січня 2021 р. по 30 квітня 2022 р.

6 червня, ОПЕК, Росія та інші великі нафтовидобувні країни домовилися продовжити рекордне скорочення видобутку нафти до кінця липня.

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія і Росія, два найбільших експортера нафти у світі, хочуть продовжити скорочення видобутку на 9,7 млн барелів на добу до липня.

Як повідомлялося, різке зростання цін на ринку нафти почалося ввечері 29 травня. Експерти вважають, що це сталося на тлі публікації даних про зниження кількості бурових в США. Вартість серпневого ф’ючерсу на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE зросла на 0,63%, до $ 38,08 за барель.

Нагадаємо, 2 червня ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні під час торгів зросли в ціні до 38,65 долара за барель. Ціна нафти вище $38 за барель.