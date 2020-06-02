Нафта Brent знову зросла в ціні



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Станом на ранок 2 червня, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,86%

Ціна нафти вище $38 за барель

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у вівторок зранку під час торгів зросли в ціні до 38,65 долара за барель, Про це пише Bloomberg.

За даними видання, станом на 7:58, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,86%.

При цьому ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до $35,64 за барель, додавши 0,56%.

Зростанню нафтових ф'ючерсів також допомогли дані компанії Baker Hughes про зниження кількості бурових установок в США. Кількість нафтових установок в країні скорочується одинадцять тижнів поспіль. Минулого тижня їх кількість зменшилася на 15 одиниць, до 222 одиниць.

Як повідомлялося, у Росії запасів нафти без урахування важковидобувних ресурсів вистачить менш ніж на 20 років та й запасів «сухого газу» також вистачить менше, ніж на 50 років.

Нагадаємо, 27 травня ціни на нафту знову почали падати на тлі сумнівів щодо швидкого відновлення попиту на паливо.

До слова, російський експерт визнав, що попит на нафту не відновиться у найближчі роки.

Зазначимо, Нацбанк України у своєму макроекономічному прогнозі заклав середню ціну на нафту до 2020 року на рівні $35 за барель.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив «чорний понеділок» - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовились скоротити видобуток нафти в умовах пандемії. Кінцеве зменшення видобутку становитиме 9,7 млн барелів на добу, угода набула чинності з травня.

В ОПЕК прогнозують ціни на нафту на рівні $40 за барель у другій половині року.