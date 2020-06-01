Ціна нафти почала зростати: Brent наближається до $38 за барель



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Ціна зростає на тлі публікації про зниження кількості бурових в США

Вартість серпневого ф'ючерсу на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE зросла на 0,63%, до $ 38,08 за барель

Різке зростання цін на ринку нафти почалося ввечері 29 травня. Експерти вважають, що це сталося на тлі публікації даних про зниження кількості бурових в США.

Також стало відомо про те, що зустріч ОПЕК + може пройти раніше, ніж було заплановано

Вартість серпневого ф'ючерсу на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE зросла на 0,63%, до $ 38,08 за барель станом на 14:29. Про це свідчать дані торгів.

Ф'ючерс на американську нафту марки WTI з поставкою в липні знижується на 0,45%, до $ 35,33 за барель.

Нафтові котирування продовжили зростання в очікуванні зустрічі міністрів ОПЕК +, що може відбутися вже цього тижня, 4 червня. Перенести зустріч на більш ранній термін запропонував Алжир, головуючий в ОПЕК. Раніше очікувалося, що зустріч відбудеться 9-10 червня. Учасники угоди розглянуть можливість продовження поточних рекордних обмежень видобутку на 9,7 млн бар. на добу на один-два місяці, повідомило агентство Reuters.

Зростанню нафтових ф'ючерсів також допомогли дані компанії Baker Hughes про зниження кількості бурових установок в США. Кількість нафтових установок в країні скорочується одинадцять тижнів поспіль. Минулого тижня їх кількість зменшилася на 15 одиниць, до 222 одиниць.

Як повідомлялося, у Росії запасів нафти без урахування важковидобувних ресурсів вистачить менш ніж на 20 років та й запасів «сухого газу» також вистачить менше, ніж на 50 років.

Нагадаємо, 27 травня ціни на нафту знову почали падати на тлі сумнівів щодо швидкого відновлення попиту на паливо.

До слова, російський експерт визнав, що попит на нафту не відновиться у найближчі роки.

Зазначимо, Нацбанк України у своєму макроекономічному прогнозі заклав середню ціну на нафту до 2020 року на рівні $35 за барель.