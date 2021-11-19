Міністр оборони Польщі розповів про нову тактику мігрантів із прориву кордону

Цієї ночі на кордоні Польщі знову були спроби силового проникнення

Польща стоїть на позиції забезпечення безпеки кордонів, заявив глава міноборони Польщі

Нелегальні мігранти намагаються перетнути кордон Білорусі з Польщею, але роблять це іншими методами, ніж раніше. Про це у п'ятницю, 19 листопада, в ефірі Polsat News сказав голова міноборони Польщі Маріуш Блащак.

«Ця ніч не відрізнялася від попередніх: були спроби силового проникнення через кордон, але застосовано інші методи дій», – заявив Блащак.

За його словами, якщо минулого вівторка мігранти масовано намагалися штурмувати кордон у районі пункту пропуску Кузня, то тепер вони намагаються це зробити меншими групами у різних місцях.

За словами польського міністра, Олександр Лукашенко зіштовхнувся з труднощами, оскільки через рішучі дії Польщі щодо недопуску мігрантів на територію країни, у нього виникла проблема, що з ними далі робити.

Блащак зазначив, що Варшава стоїть на позиції забезпечення безпеки кордонів, оскільки пропуск мігрантів (через Польщу до Німеччини – ред.) сприяв би прибуттю нових груп мігрантів.

«У вівторок у Кузниці було три тисячі людей, і якби ці люди пройшли, то через два тижні було б уже 30 тисяч, а за місяць – 300 тисяч», – зазначив польський міністр і нагадав, як кілька років тому до Німеччини прибули 1,7 млн нелегалів.

Як повідомлялося раніше, серед людей, що перебувають у логістичному центрі, були зафіксовані перші випадки коронавірусної хвороби, тому Білорусь починає проводити щеплення людей – на місці відкрито пункт вакцинації. Люди отримують китайську вакцину.

Упродовж 18 листопада білорусько-польський кордон намагалися перетнути 255 разів. Двічі польські прикордонники протистояли масовим спробам перетину кордону – одна з груп мігрантів налічувала 500 людей. В іншій було приблизно 50.

Нагадаємо, позаминулої доби мігранти здійснили 501 спробу перетину білорусько-польського кордону.

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