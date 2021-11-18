Рада дозволила прикордонникам застосовувати зброю

Документ чекає на підпис спікера та президента

Верховна Рада ухвалила зміни до закону «Про Державну прикордонну службу України». Йдеться про застосування зброї та бойової техніки особовим складом Державної прикордонної служби України.

За результатами голосування законопроєкт 271 голосом ухвалено у другому читанні і в цілому.

Законом військовослужбовцям, а також працівникам ДПСУ:

надається право здійснювати візуальний огляд осіб, речей та транспортних засобів (поверхнева перевірка), а так само особистий огляд затриманих та оглядати і в разі потреби вилучати речі, що можуть бути речовими доказами або заподіяти шкоду життю чи здоров’ю людей;

встановлюються умови та межі, вид та інтенсивність застосування заходів примусу з урахуванням конкретної ситуації, характеру правопорушення та індивідуальних особливостей особи, яка вчинила або вчиняє правопорушення;

визначаються особливості застосування того чи іншого заходу чи засобу примусу.

На білорусько-польському кордоні загострилася ситуація з мігрантами. За деякими оцінками, понад 16 тисяч мігрантів загалом намагаються потрапити на територію Європейського Союзу.

Українська влада заявила про готовність до можливих провокацій та напливу мігрантів. Також Зеленський попросив ЄС допомогти зі зміцненням кордону з Білоруссю.

Задля уникнення напливу мігрантів з Білорусі, Україна вирішила посилити охорону державного кордону з країною-сусідом.

Як заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, найуразливіші ділянки українсько-білоруського кордону буде посилено додатковими підрозділами Держприкордонслужби, Нацполіції та Нацгвардії. З його слів, йдеться про 8,5 тисяч силовиків.

Напередодні уряд виділив понад 20 млн на колючий дріт для кордону з Білоруссю.