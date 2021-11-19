Соратник Зеленського: Росія не планує прямого вторгнення, а от Білорусь…

Чернєв: «Лукашенку вже нема чого втрачати»

Якщо Росія вирішить посилювати військові дії на українському кордоні, то робитиме це не напряму, а під прикриттям Білорусії. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив голова української делегації у парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

«Думаю, прямого масштабного вторгнення Росія не планує, оскільки це загрожує їй пекельними санкціями, такими, наприклад, як нафтове ембарго та відключення від SWIFT... Своїми руками РФ навряд чи захоче робити якісь агресивні військові дії, але під прикриттям білорусів – цілком можливо», – заявив Чернєв.

Він додав, що ця загроза є більш реальною, бо Лукашенку вже нема чого втрачати, і заради збереження номінальної влади в Білорусі він готовий стати інструментом агресивної політики Кремля. «Санкції щодо його режиму можуть якимось чином подіяти, але Росія компенсує всі його збитки», – заявив Чернєв.

За словами експерта, у Кремлі випробовують Захід на міцність і перевіряють, як далеко їм дозволять зайти. «Росіяни намагаються підвищувати ставки, як вони завжди це роблять. Хочуть перевірити Захід на міцність та подивитися, як далеко їм буде дозволено зайти... Новий етап ескалації так само є пробою Заходу на міцність, тиском та шантажем війною. Адже в той самий час, коли почала з’являтися інформація щодо скупчення військ біля українського кордону, голова російського МЗС Лавров запропонував зібратися в Нормандському форматі…. Росіяни грають м’язами, показуючи, що можуть у будь-який час стягнути до кордонів війська й почати наступ», – зазначив Чернєв.

До слова, нарощування Росією військових сил біля російсько-українського державного кордону свідчить про те, що Кремль розглядає різні варіанти, включаючи потенційне військове вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялося, що Захід вкотре попередив Україну про підготовку Росією масштабного вторгнення. Також США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів про підготовку України до захисту кордонів через міграційну кризу. Українські силовики планують задіяти тактику ешелонного прикриття.