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    Дуда не визнає домовленостей Меркель із Лукашенком щодо мігрантів

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    Дуда заявив, що Польща не визнає жодних домовленостей, які буде прийнято без польської сторони - Дуда не визнає домовленостей Меркель із Лукашенком щодо мігрантів
    Дуда заявив, що Польща не визнає жодних домовленостей, які буде прийнято без польської сторони
    фото: ЕРА

    Меркель провела 50-хвилинну телефонну розмову з Лукашенком щодо мігрантів

    Глава Польщі Анджей Дуда повідомив, що країна не буде визнавати домовленостей в.о. канцлера Німеччини Ангели Меркель із де-факто президентом Білорусі Олександром Лукашенком щодо міграційної кризи. Про це повідомляє Wiadomosci.

    За його словами, Польща не буде визнавати будь-які домовленості, які були досягнуті без участі країни.

    «Коротко, Польща не визнає ніяких домовленостей, які будуть досягнуті, як то кажуть, над нашою головою. Якщо будуть досягнуті якісь домовленості, які будуть обов'язковими для Польщі і польської влади, або які польська влада буде якимось чином виконувати, то це будуть домовленості, які будуть досягнуті виключно нам», – наголосив Дуда.

    При цьому, президент наголосив, що Польща має право сама вирішувати, які домовленості виконувати.

    Нагадаємо, Меркель провела 50-хвилинну телефонну розмову з Лукашенком у понеділок, 15 листопада.

    Це була перша телефонна розмова лідера однієї з європейських країн з Олександром Лукашенком після президентських виборів, які відбулися в Білорусі в серпні 2020 року. Європейський Союз відмовляється визнати Лукашенка переможцем цих виборів і зрештою главою білоруської держави.

    Наступного дня Лукашенко відзвітував Путіну про розмову з Меркель.

    Також європейські політики різко засудили Меркель за розмову з Лукашенком.

    Читайте ще статтю: Для чого Кремлю міграційна криза? Три ключові задачі Путіна


    Теги: Польща криза президент
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    Дуда не визнає домовленостей Меркель із Лукашенком щодо мігрантів