Дуда не визнає домовленостей Меркель із Лукашенком щодо мігрантів

Дуда заявив, що Польща не визнає жодних домовленостей, які буде прийнято без польської сторони

Дуда заявив, що Польща не визнає жодних домовленостей, які буде прийнято без польської сторони

Меркель провела 50-хвилинну телефонну розмову з Лукашенком щодо мігрантів

Глава Польщі Анджей Дуда повідомив, що країна не буде визнавати домовленостей в.о. канцлера Німеччини Ангели Меркель із де-факто президентом Білорусі Олександром Лукашенком щодо міграційної кризи. Про це повідомляє Wiadomosci.

За його словами, Польща не буде визнавати будь-які домовленості, які були досягнуті без участі країни.

«Коротко, Польща не визнає ніяких домовленостей, які будуть досягнуті, як то кажуть, над нашою головою. Якщо будуть досягнуті якісь домовленості, які будуть обов'язковими для Польщі і польської влади, або які польська влада буде якимось чином виконувати, то це будуть домовленості, які будуть досягнуті виключно нам», – наголосив Дуда.

При цьому, президент наголосив, що Польща має право сама вирішувати, які домовленості виконувати.