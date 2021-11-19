Міграційна криза. Посол України в Молдові розкрив задум Лукашенка

Шевченко: «На що треба звернути увагу – це на участь білоруських представників влади у цій ситуації»

Шевченко: «Білоруські офіційні структури надають цим людям сприяння в їхніх діях»

Криза мігрантів на кордоні з Польщею не є кінцевою метою всього гібридного задуму й будуть ще інші загрози. Про це сказав Повноважний і Надзвичайний посол України в Республіці Молдова Марко Шевченко під час пресконференції у Кишиневі, передає кореспондент «Главкому».

«Якщо говорити про гібридну природу – то варто взяти до уваги і контекст: це і газова криза, це і концентрація військ на кордоні України та в Криму й інші елементи. Метою цього є створення атмосфери хаосу, щоб у таких умовах ухвалювалися помилкові рішення… На мою думку, те, що відбувається на кордоні з Польщею та Литвою, – не є кінцевою метою всього задуму. Це лише підготовка до розв’язки, але це не розв’язки», – сказав Шевченко.

Він підкреслив, що це підтверджує, щонайменше, активна участь представників білоруських провладних структур.

«Криза за своєю природою штучна і насправді – це зовсім не криза. Мені здається, що найбільше до цього підходить «гібридна атака» й на що треба звернути увагу – це на участь білоруських представників влади у цій ситуації…Той факт, що настільки велика кількість мігрантів може перебувати в прикордонній зоні, й те, що їм надають харчі, інструменти – це щонайменше означає, що білоруські офіційні структури надають цим людям сприяння в їхніх діях», – сказав Шевченко.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський наголосив, що Верховна Рада України має бути готовою ввести надзвичайний стан через мігрантів, яких у Білорусі зігнали до кордонів з ЄС та Україною Лукашенко та Путін.

До слова, міністр оборони Естонії Калле Лаанет доручив прокласти 130 км колючого дроту вздовж кордону з Росією. До такого рішення естонської влади призвела міграційна криза на білорусько-польському кордоні.