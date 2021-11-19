Білорусь розмістила мігрантів у логістичному центрі та починає щепити їх проти Covid-19

Так наразі виглядає табір мігрантів біля пункту пропуску «Кузня» на білорусько-польському кордоні

Упродовж минулої доби відбулося 255 спроб незаконного перетину білорусько-польського кордону

Станом на кінець доби 18 листопада, табір мігрантів на білорусько-польському кордоні поблизу від пункту пропуску Брузги–Кузня спустів. Білоруська сторона стверджує, що близько тисячі мігрантів переміщено до логістичного центру у Гродненській області. Про це повідомляє Euronews.

Білоруські прикордонники заявили, що мірантів переселено через «погіршення погодних умов», і вони змогли отримати в ангарі «гаряче харчування, теплий одяг та предмети першої необхідності».

Оскільки серед людей, що перебувають у логістичному центрі, зафіксовані перші випадки коронавірусної хвороби, Білорусь починає проводити щеплення людей – на місці відкрито пункт вакцинації. Люди отримують китайську вакцину.

Тим часом, Білорусь вже репатріювала назад на батьківщину близько 400 людей, які втратили надію дістатися до Європейського Союзу.

У Євросоюзі наразі обережно припускають, що невизнаний керівник Білорусі Олександр Лукашенко прагне розрядити міграційну кризу, спричинену ним на кордоні з Євросоюзом.

Однак, за повідомленнями польських прикордонників, упродовж 18 листопада відбулися 255 спроб перетнути білорусько-польський кордон. У деяких випадках це були великі групи – від 50 до 500 людей.

Нагадаємо, цього тижня ЄС поклав на Лукашенка усю відповідальність за мігрантів.

Президент Польщі Дуда не визнає домовленостей Меркель із Лукашенком щодо мігрантів.

Напередодні ЗМІ дізналися вимоги Лукашенка до Меркель.

Пресслужба Лукашенка у середу заявляла, що в ході другої розмови з Меркель сторони прийшли до певного розуміння, як діяти далі у розв'язання наявних питань.

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