Польща показала, що відбувається на кордоні із Білоруссю (відео)
Деякі з цих спроб були масовими
Упродовж минулої доби мігранти здійснили 501 спробу перетину білорусько-польського кордону. Про це у Twitter повідомила Прикордонна служба Польщі.
При цьому декілька спроб перетину кордону були масовими – в одній з них взяли участь близько 500 мігрантів.
Minionej doby tj.17.11 na granicyodnotowano 501 prób nielegalnego przekroczenia tego odcinka.#funkcjonariuszeSG wydali 31 postanowień o opuszczeniu terytorium RP.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 18, 2021
Było kilka prób siłowego przekroczenia granicy przez duże grupy cudzoziemców-jedna z nich liczyła ok. 500 osób. pic.twitter.com/2gntxZmQdz
17 листопада частина мігрантів, що перебували біля контрольно-пропускного пункту (КПП) Брузги–Кузня, залишили цю місцевість. Однак, станом на кінець дня 17 листопада поблизу від пункту пропуску, за повідомленнями польських прикордонників, все ще залишалися близько 1 тис. мігрантів. Вони розбили новий табір.
«З білоруського боку група іноземців на прикордонному переході в Брузгах – це новий табір. У старому, за кілька сотень метрів, ще є люди. Загалом близько 1000 іноземців, решту взяли білоруські служби», – йдеться у повідомленні.
Po stronie białoruskiej przy przejściu granicznym w Bruzgach koczuje grupa cudzoziemców-to nowe obozowisko. Na starym, kilkaset metrów dalej wciąż pozostają osoby. Łącznie w tym rejonie koczuje ok. 1000 cudzoziemców.Pozostałe osoby zostały zabrane przez służby białoruskiej. pic.twitter.com/o7nl4CWWzZ— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 17, 2021
Нагадаємо, у ніч на 16 листопада білоруські військові руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально дістатися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбити атаку.
Також 16 листопада польська поліція показала, як відбиває штурм мігрантів за допомогою водометів.