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    Польща показала, що відбувається на кордоні із Білоруссю (відео)

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    Польські прикордонники інформують, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається вкрай напруженою - Польща показала, що відбувається на кордоні із Білоруссю (відео)
    Польські прикордонники інформують, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається вкрай напруженою
    фото: Straż Graniczna/Twitter

    Деякі з цих спроб були масовими

    Упродовж минулої доби мігранти здійснили 501 спробу перетину білорусько-польського кордону. Про це у Twitter повідомила Прикордонна служба Польщі.

    При цьому декілька спроб перетину кордону були масовими – в одній з них взяли участь близько 500 мігрантів.

    17 листопада частина мігрантів, що перебували біля контрольно-пропускного пункту (КПП) Брузги–Кузня, залишили цю місцевість. Однак, станом на кінець дня 17 листопада поблизу від пункту пропуску, за повідомленнями польських прикордонників, все ще залишалися близько 1 тис. мігрантів. Вони розбили новий табір.

    «З білоруського боку група іноземців на прикордонному переході в Брузгах – це новий табір. У старому, за кілька сотень метрів, ще є люди. Загалом близько 1000 іноземців, решту взяли білоруські служби», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, у ніч на 16 листопада білоруські військові руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально дістатися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбити атаку.

    Також 16 листопада польська поліція показала, як відбиває штурм мігрантів за допомогою водометів.

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    Теги: прикордонники Білорусь Польща мігранти кордон
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    Польща показала, що відбувається на кордоні із Білоруссю (відео)