Польща показала, що відбувається на кордоні із Білоруссю (відео)

Польські прикордонники інформують, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається вкрай напруженою

Деякі з цих спроб були масовими

Упродовж минулої доби мігранти здійснили 501 спробу перетину білорусько-польського кордону. Про це у Twitter повідомила Прикордонна служба Польщі.

При цьому декілька спроб перетину кордону були масовими – в одній з них взяли участь близько 500 мігрантів.

Minionej doby tj.17.11 na granicyodnotowano 501 prób nielegalnego przekroczenia tego odcinka.#funkcjonariuszeSG wydali 31 postanowień o opuszczeniu terytorium RP.

Było kilka prób siłowego przekroczenia granicy przez duże grupy cudzoziemców-jedna z nich liczyła ok. 500 osób. pic.twitter.com/2gntxZmQdz — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 18, 2021

17 листопада частина мігрантів, що перебували біля контрольно-пропускного пункту (КПП) Брузги–Кузня, залишили цю місцевість. Однак, станом на кінець дня 17 листопада поблизу від пункту пропуску, за повідомленнями польських прикордонників, все ще залишалися близько 1 тис. мігрантів. Вони розбили новий табір.

«З білоруського боку група іноземців на прикордонному переході в Брузгах – це новий табір. У старому, за кілька сотень метрів, ще є люди. Загалом близько 1000 іноземців, решту взяли білоруські служби», – йдеться у повідомленні.

Po stronie białoruskiej przy przejściu granicznym w Bruzgach koczuje grupa cudzoziemców-to nowe obozowisko. Na starym, kilkaset metrów dalej wciąż pozostają osoby. Łącznie w tym rejonie koczuje ok. 1000 cudzoziemców.Pozostałe osoby zostały zabrane przez służby białoruskiej. pic.twitter.com/o7nl4CWWzZ — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 17, 2021

Нагадаємо, у ніч на 16 листопада білоруські військові руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально дістатися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбити атаку.

Також 16 листопада польська поліція показала, як відбиває штурм мігрантів за допомогою водометів.

Читайте також: