Міністр оборони Шрі-Ланки поїде до Росії шукати громадян, яких завербували на війну проти України

Згідно з неофіційними джерелами, приблизно 600-800 людей зі Шрі-Ланки перебувають у Росії

Влада Шрі-Ланки вже отримала 288 скарг від членів сімей громадян, які незаконно виїхали воювати в Україну

Шрі-Ланка планує направити делегацію високого рівня до Росії для розслідування щодо сотень своїх громадян, які воюють у війні проти України. Про це пише Reuters.

До цієї делегації увійдуть міністр оборони Шрі-Ланки Камаль Гунаратне та колишній посол у Росії.

За даними Міністерства оборони, кампанії в соціальних мережах з вербування були націлені на колишніх військовослужбовців, їм обіцяли високі зарплати та громадянство. Такі пропозиції виявилися привабливими, оскільки Шрі-Ланка намагається вийти з найбільшої фінансової кризи за понад 70 років.

Раніше цього місяця влада країни розпочала розслідування повідомлень про те, що громадян, переважно з військовим вишколом, направили на війну проти України, заявив міністр закордонних справ Тарака Баласурія.

«Основна проблема полягає у визначенні точної кількості людей у Росії. Згідно з неофіційними джерелами, приблизно 600-800 людей зі Шрі-Ланки перебувають у Росії», – сказав він.

Влада Шрі-Ланки вже отримала 288 скарг від членів сімей громадян, які незаконно виїхали воювати в Україну, і затримала сім людей, пов’язаних із вербуванням чоловіків. Уже щонайменше 16 відставних військових загинули у війні проти України.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України розсекретило, кого держава-агресор набирає на війну в Україну. Росія вербує найманців у Сирії для участі у бойових діях проти України.

Як повідомлялося, для того, щоб не здійснювати внутрішню мобілізацію перед президентськими виборами 2024 року, Росія вербує іноземців на війну проти України.

До слова, Росія завербувала до своєї армії близько 15 тис. жителів Непалу, запропонувавши натомість їм за службу $2 тис.