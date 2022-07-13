Президент Шрі-Ланки після протестів покинув країну на літаку

Новий президент буде обраний парламентом 20 липня

Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса покинув країну на транспортному літаку Ан-32 Збройних сил країни. Глава держави з родиною вирушив на Мальдіви.

Про це повідомляє CNN.

Офіційний представник імміграційної служби повідомив, що Готабаї вдалося залишити Шрі-Ланку разом із дружиною та охоронцем.

Новий президент буде обраний парламентом 20 липня. Передбачається, що до цього виконуючим обов'язки глави держави можуть призначити прем'єра Раніла Вікрамасінгхе.

Нагадаємо, серйозна політична криза охопила Шрі-Ланку ще у середині травня.

Тоді ж пішов у відставку з посади прем’єр-міністра країни старший брат президента Шрі-Ланки Магіндра Раджапакса.

9 липня прем'єр-міністр повідомив, що готовий піти у відставку, аби була можливість сформувати багатопартійний уряд. Того ж дня натовп протестувальників увірвався в приватну резиденцію глави уряду й підпалив її, а також пошкодив його автомобілі.

Під час масових протестів 9 липня у Коломбо, столиці Шрі-Ланки, постраждало 103 людини.

Також стало відомо, що на тлі протестів у країні президент Шрі-Ланки іде у відставку.

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