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Росіяни на Шрі-Ланці організували расистську вечірку: чим закінчився скандал

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Росіяни на Шрі-Ланці організували расистську вечірку: чим закінчився скандал
Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до Шрі-Ланки приїхали понад 280 тис. росіян
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Після скасованої вечірки продовження туристичних віз для росіян, а заразом і для українців припинили

Росіяни потрапили в расистський скандал за кордоном. На Шрі-Ланці туристи та емігранти вирішили влаштувати вечірку, але лише для «своїх». За ідеєю організаторів, в клубі мали зустрітися росіяни, щоб порозважатися. З ціллю відсіяти від участі в заході місцевий народ, вони планували ввести фейс-контроль і пропускати лише «білих», пише ВВС.

Росіяни, які втекли від бойових дій та мобілізації, в оголошенні про вечірку написали: «фейс-контроль: білий», що означає, що вона призначена лише для немісцевих. Слід пояснити, що Шрі-Ланка – курортна країна в Азії, де колір шкіри корінного населення дуже смуглий. Не дивно, що оголошення російських емігрантів про поділ за кольором тіла здалося їм обурливим.

Проте увагу суспільство загострило й на місці проведення вечірки – місто Унаватуна. Цю місцевість на острові вже називають «маленькою Москвою», тому що тут проживають росіяни, яких значно побільшало на Шрі-Ланці після початку російського вторгнення до України.

«Багато росіян приїхали до міста за останні два роки, тобто за час, коли Росія веде війну в Україні... Значна частка туристичного бізнесу в регіоні, який навіть здобув назву «маленька Москва», зараз належить росіянам», – розповів ВВС президент союзу підприємців Унаватуни Рупасена Косватта.

Скандал збігся у часі з рішенням міграційної влади острова не продовжувати туристичні візи для російських, а також українських громадян.

Власники клубу скасували захід та попросили вибачення перед усіма жителями країни. «Ми терміново скасували цей захід. Крім того, ми розірвали стосунки з організаторами, які планували провести цю вечірку у нашому закладі. Ми ніколи не підтримували і не підтримуватимемо різні расистські заяви чи організації», – йдеться в безкомпромісній заяві бару двома мовами.

Росіянин-організатор, який жив у «Маленькій Москві», насилу визнав свою провину, назвавши свято «білих» емігрантів «поганою ідеєю». Проте принципові жителі йому не пробачили та з погрозами вигнали з країни. «Ми хотіли зустрітися з емігрантами, які живуть тут уже довгий час та люблять Шрі-Ланку. Команда підтримала мене, і було ухвалено спільне рішення швидко організувати вечірку. Я не очікував, що це виявиться таким чутливим моментом для величезної кількості людей», – сказав чоловік. За його словами, після скандалу і погроз йому довелося залишити країну.

Після скасованої вечірки на Шрі-Ланці вирішили припинити продовження туристичних віз для росіян, а заразом і для українців. Заяву про це зробили в міграційному відомстві країни. Утім, як заявив пізніше президент країни Раніл Викрамасінгх, рішення про це ухвалили без згоди уряду, тож воно є не остаточним.

Як відомо, у 2022 році, аби побороти економічну кризу після пандемії, влада Шрі Ланки взяла курс на стимулювання туризму. Вона запровадила 30-денні туристичні візи по прибуттю в країну із можливістю подовжити їх на пів року.

За різними підрахунками, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до Шрі-Ланки приїхали понад 280 тис. росіян і 20 тис. українців.

Раніше провідний російський пропагандист та інформаційний злочинець, який брав участь у розв'язанні війни з Україною, Володимир Соловйов зробив агресивний расистський випад у бік прессекретарки Білого дому Карін Жан-П’єр. Він назвав її «жінкою, яку не можна відрізнити від Чунга-Чанги».

До слова, 78% росіян-емігрантів бояться репресій з боку уряду країни-агресорки. Хоч вони і не втрачають свій зв’язок з батьківщиною, проте більшість не бачить там свого майбутнього.

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Теги: скандал расизм Шрі-Ланка росіяни

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