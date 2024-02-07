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Розвідка розсекретила, кого Росія вербує на війну в Україну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка розсекретила, кого Росія вербує на війну в Україну
Після прибуття в Росію сирійцям видають російські паспорти, а потім мобілізують до окупаційної армії
фото скріншот відео

Підготовка найманців відбувається на сирійській території неподалік міста Алеппо та аеродрому Kuweires

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує розсекретило, кого  держава-агресор набирає на війну в Україну. Росія вербує найманців у Сирії для участі у бойових діях проти України. про це повідомляє пресслужба розвідка

Як зазначається, перша партія, близько 1000 найманців, проходить вишкіл з акцентом на ведення бойових дій у міській забудові. «Після завершення вишколу сирійських найманців доправлять на авіабазу Хмеймім, а звідти – на територію РФ.  Після прибуття в Росію їм видають російські паспорти, а потім мобілізують до окупаційної армії», – йдеться у повідомленні.

На відео зафіксована частина сирійців з російськими паспортами, які були виготовлені за 5 днів.

«Рекрутинг чоловічого населення у Сирії, де панує розруха і злидні – зокрема й через участь Росії у війні на території арабської республіки, Москва реалізує через туристичні фірми. Сирійцям спершу обіцяють роботу охоронців на нафтопереробних об’єктах в Якутії, а потім заманюють на «більш високооплачувану роботу» до Бурятії», – повідомили у розвідці.

Також зазначається, у місті Улан-Уде паспортизованих найманців чекає мобілізація до складу 5-ї окремої гвардійської танкової бригади ЗС РФ (в/ч 46108) та подальша участь у бойових діях в Україні.

«Рекрутинг сирійців на війну свідчить про погіршення морально-психологічного стану російських окупаційних військ через масштабні втрати та необхідність їх поповнювати для подальших м’ясних штурмів»,- додали у розвідці.

Раніше повідомлялося, що Росія вербує затриманих на фінському кордоні мігрантів для війни в Україні. Також Влада Куби повідомила про розкриття злочинної мережі з торгівлі людьми, учасники якої змушували кубинських громадян воювати на боці Росії в Україні.

Теги: Сирія росія завербували війна

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