Стало відомо, скільки непальців завербувала РФ на війну проти України

Найманцям обіцяють гроші та російське громадянство

Росія завербувала до своєї армії близько 15 тисяч жителів Непалу, запропонувавши натомість їм за службу 2000 доларів. Про це пише CNN.

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Тим часом, сім’ї непальців вимагають від Москви повернути їхніх родичів.

«Я пішов в російську армію не заради задоволення. У Непалі у мене не було жодної можливості працевлаштуватися. Але, оглядаючись назад, це було не правильне рішення. Ми не уявляли, що нас так швидко відправлять на передову і наскільки жахливою буде ситуація», – розповів один з непальців.

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Крім грошей, йому також запропонували російське громадянство. Після короткого навчання, його направили до Бахмуту. Там він пробув близько місяця, після чого отримав поранення.

«У Бахмуті немає жодної ділянки землі, яка б не постраждала від бомб. Усі дерева, кущі та зелень… їх уже немає. Більшість будинків зруйновано. Ситуація там настільки жахлива, що аж плакати хочеться», – розповів найманець, який воював на боці окупантів.

Серед завербованих непальців щонайменше 2000 – зникли безвісти. Члени родин найманців вимагають від влади повернути їхніх чоловіків додому. Але політики значно применшують кількість непальських найманців, які беруть участь у російсько-українській війні. За їхньою інформацією, у війні бере участь близько 200 громадян Непалу.

Раніше полонений сомалієць назвав країни, найманці з яких воюють на боці Росії. За словами сомалійця, в одному із загонів РФ було близько 20 іноземних найманців.

«Таких як я було десь двадцять солдатів, включно зі мною. Вони з Непалу, Єгипту, Індії, Таджикистану. Були й інші обличчя. Я не знаю, звідки вони, але я точно знаю, що не з Росії. Непальці говорять на урду або хінді, яких я не розумію. Єгиптяни арабською, якої я теж не розумію. Деякі індуси говорять англійською, але дуже погано», – каже Аділь.