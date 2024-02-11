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ЗСУ взяли в полон найманця з іншого кінця світу

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ взяли в полон найманця з іншого кінця світу
Полонений африканець
фото з відкритих джерел

Іноземця зловили під під Мар’їнкою

РФ для війни в Україні вербує іноземців. Одного з таких найманців вдалося взяти в полон українським десантникам. Він прибув воювати за Росію із далекої африканської республіки Сьєрра-Леоне. Про це повідомляє Telegram-канал «Оперативний ЗСУ». За його даними, африканця взяли в полон бійці 46-ї аеромобільної бригади. Сталося це під Мар’їнкою.

Сьєрра-Леоне від Мар’інки розташована фактично на іншому кінці світу.

ЗСУ взяли в полон найманця з іншого кінця світу фото 1

Також автори посту опублікували фото бранця. У якому підрозділі російської армії був найманець і за яких обставин він потрапив у полон не повідомляється.

Нагадаємо, Росія завербувала до своєї армії близько 15 тисяч жителів Непалу, запропонувавши натомість їм за службу 2000 доларів.

Раніше полонений сомалієць назвав країни, найманці з яких воюють на боці Росії. За словами сомалійця, в одному із загонів РФ було близько 20 іноземних найманців.

«Таких як я було десь двадцять солдатів, включно зі мною. Вони з Непалу, Єгипту, Індії, Таджикистану. Були й інші обличчя. Я не знаю, звідки вони, але я точно знаю, що не з Росії. Непальці говорять на урду або хінді, яких я не розумію. Єгиптяни арабською, якої я теж не розумію. Деякі індуси говорять англійською, але дуже погано», – каже Аділь.

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Теги: росія полон втрати

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