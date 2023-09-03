Кремль вербує на війну мігрантів: британська розвідка назвала причину

РФ з травня вербує мігрантів з країн Центральної Азії, обіцяючи прискорене громадянство та зарплати до 4160 дол.

Для того, щоб не здійснювати внутрішню мобілізацію перед президентськими виборами 2024 року, Росія вербує іноземців на війну проти України. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

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«Росія, ймовірно, хоче уникнути подальших непопулярних заходів внутрішньої мобілізації напередодні президентських виборів 2024 року. Експлуатація іноземних громадян дозволяє Кремлю залучати додатковий персонал для своїх військових дій всупереч зростальним втратам», – йдеться у зведенні.

Зазначається, що станом на кінець червня 2023 року Росія зверталася до громадян сусідніх країн із закликом воювати в Україні.

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Так, у Вірменії та Казахстані були помічені онлайн-оголошення про службу в армії РФ. Іноземцям пропонували 495 тис. рублів (5140 дол.) початкових платежів і зарплати від 190 тис. рублів (1973 дол.)

У Костанайській області на півночі Казахстану проводилося вербування етнічних росіян. Також Росія з травня 2023 року вербує мігрантів з країн Центральної Азії, обіцяючи прискорене громадянство та зарплати до 4160 дол.

Британська розвідка наголошує, що у Росії є щонайменше шість мільйонів мігрантів із Середньої Азії, яких Кремль, ймовірно, вважає потенційними новобранцями.

Крім того, за даними міноборони Британії, в окупованому Маріуполі в узбецьких мігрантів-будівельників відібрали паспорти після прибуття та змусили приєднатися до російської армії.

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Нагадаємо, триває 557-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби ворог завдав два ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.