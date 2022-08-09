Міноборони Франції підготувало неприємний сюрприз для російських туристів

Венсенский замок тепер закритий для росіян

Після вторгнення Росії в Україну влада Франції заборонила росіянам відвідувати Венсенський замок поблизу Парижа. Про це пише видання 20 Minutes.

Зазначається, що у замку розміщені архіви Міністерства оборони Франції. Тож після російського вторгнення була видана директива про заборону росіянам відвідувати пам’ятку. Водночас у відомстві підкреслили, що свої запити щодо документів можуть робити журналісти.

Венсенський замок був побудований для королів Франції в XIV-XVII століттях у Венсенському лісі, на місці мисливського угіддя XII століття. Він розташований на південний схід від Парижа та містить, зокрема, один із центрів Історичної служби оборони, бібліотеки та архіви, доступні для громадськості за певних умов. У XIV столітті тут одружувалися королі Філіп III та Філіп IV і народилися Людовик X, Філіпп V Довгий та Карл IV. У 1804 році у замку було страчено викраденого герцога Енгієнського.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав західні країни заборонити в'їзд для всіх росіян та запровадити повне ембарго на російські енергоносії.

Нагадаємо, 5 серпня Посольство Латвії в РФ припинило видачу будь-яких віз росіянам. Видача віз припинена на невизначений термін. Виняток може бути зроблено лише для участі у похороні близького родича.

Щоб потрапити до Латвії, громадяни Білорусі, Росії та Камеруну змушені будуть пройти додаткову перевірку. Такі нововведення країна планує запровадити найближчим часом. Громадян перевірятимуть при видачі візи або посвідки на проживання, щоб оцінити, чи не становитиме в’їзд іноземця загрозу національній безпеці чи громадському порядку Латвії.

Разом з тим уряд Фінляндії також має намір ввести нові обмеження на видачу туристичних віз для громадян Росії. Зараз розглядається кілька відповідних варіантів.