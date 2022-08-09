Гордон відмовився називати росіян «поганим народом»

Шоумен вважає, що весь російський народ має нести історичну відповідальність за Путіна при владі

Росіяни повинні нести колективну відповідальність за повномасштабне вторгнення Путіна в Україну, вбивства, тортури, знущання, бомбардування міст. Однак, попри це, вважати поганим увесь російський народ – неправильно. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив блогер, журналіст та медіабізнесмен Дмитро Гордон.

«Я не вірю, що є погані народи. Я ніколи не скажу, що росіяни чи французи – поганий народ. Просто кількість покидьків серед росіян сьогодні зашкалює, але сказати, що там немає порядних людей – погрішити проти істини», – пояснив свою думку журналіст.

За словами Дмитра Гордона, серед росіян є різні люди. Є шалені негідники, які підтримують війну – від Расторгуєва та Машкова до Газманова і Кіркорова: «Ці покидьки винні одними з перших, тому що є популярними людьми. І коли вони особисто підтримують масові вбивства, провина на них лягає також».

Журналіст зазначив, що серед росіян багато байдужих. Їхня провина полягає у тому, що вони ніяк не хочуть втручатися у ситуацію.

За словами Гордона, люди, які протестують, діляться на дві групи. Хтось протестує яскраво, і ці люди стають ворогами путінського режиму – Шендерович, Галкін, Макаревич, Гребенщиков, Ахеджакова… Багато з них вимушені виїжджати з Росії, бо зазнають там переслідувань. Такими людьми варто захоплюватися та показувати їх, вважає Гордон. Бо завдяки таким людям не все ще втрачено і ця війна може завершитись нашою перемогою.

«А є ті, хто теж внутрішньо протестує, але мовчить. Я їх розумію і не хочу засуджувати. У Росії запроваджені безпрецедентні покарання за особисту думку про війну, розповсюдження «фейків» про російську армію, виходи на вулицю з плакатом «Ні – війні» тощо. А реальні терміни за це можуть сягати 15 років. Тому я розумію тих росіян, які ненавидять Путіна, його режим та агресію проти України, але не можуть відкрито про це заявити. При цьому повторюся, що весь російський народ несе повинен мати історичну відповідальність за те, що привів Путіна до влади, терпів його стільки років і той у результаті розпочав криваву війну», – підсумував медіабізнесмен.

Раніше Дмитро Гордон пояснив, чому називає себе ворогом №1 для Путіна і Кремля.

Нагадаємо, Басманний суд Москви ухвалив заарештувати заочно українського журналіста Дмитра Гордона.