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Уряд Фінляндії хоче ввести нові обмеження на видачу туристичних віз для росіян

Альона Боженко
Сьогодні, 21:15 glavcom.ua
Уряд Фінляндії хоче ввести нові обмеження на видачу туристичних віз для росіян
У Фінляндії стало актуальним питання посилення візового режиму з РФ
фото із відкритих джерел

Фінський уряд вже провів засідання, на якому обговорив можливе посилення санкційного режиму

Уряд Фінляндії має намір ввести нові обмеження на видачу туристичних віз для громадян Росії. Зараз розглядається кілька відповідних варіантів. Про це повідомив міністр закордонних справ Фінляндії Пекк Хаавісто, передає Yle.

Хаавісто розповів, що зараз у Фінляндії стало актуальним питання посилення візового режиму з РФ.

«Я дуже добре розумію моральне обурення (у суспільстві Фінляндії – ред.). Що коли в Україні війна і люди страждають, в той же час (у росіян – ред.) є нормальний туризм. Це не те, що потрібно в даній ситуації», – заявив глава дипломатичного відомства.

Він зауважив, що уряд вже провів засідання, на якому обговорив можливе посилення санкційного режиму. 

«У Фінляндії є способи обмежити видачу туристичних віз громадянам Росії. Мета полягає в тому, щоб вплинути на прийняття рішень щодо візової політики. Уряд шукає способи обмежити видачу туристичних віз росіянам. Найшвидший спосіб знизити кількість туристів, що прибувають до Фінляндії з Росії, – це вплинути на категорії віз і терміни їх оформлення», – заявив глава МЗС.

Міністр додав, що поки Фінляндія не може анулювати видані раніше довгострокові візи, оскільки для цього потрібно «вагоме обґрунтування», наприклад, загроза безпеці країни.

Уряд Фінляндії планує продовжити обговорення посилення візового режиму з країною-агресором вже наступного тижня. При цьому міністр підкреслив, що повну заборону на видачу віз росіянам необхідно узгодити в рамках санкцій Євросоюзу проти РФ. Фінляндія підніме це питання під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС наприкінці серпня.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія розглядає можливість запровадження заборони на видачу туристичних віз росіянам. На що прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відповів  погрозами.

Нагадаємо, фінська митниця почала перевіряти росіян на предмет перевезення санкційних товарів. Менш ніж за тиждень наприкінці липня митниця Фінляндії провела 2,5 тис. перевірок та виявила близько 100 випадків контрабанди санкційних товарів, у тому числі придатних для використання у військових цілях. 

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Теги: Фінляндія візи туризм війна війна в Україні

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