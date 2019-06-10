  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Міноборони Молдови заявило, що не втручатиметься в політичну кризу

    • Розсилка
    Міноборони Молдови заявило, що не втручатиметься в політичну кризу

    Наразі доступ до всіх військових частин і установ міністерства оборони заборонений будь-якій особі, що не входить до складу персоналу

    Міністерство оборони Молдови заявляє, що армія не втручається в кризу і залишиться поза політичними іграми в контексті ситуації, що склалася в Кишиневі. Про це повідомляє Рoint.md.

    «Відповідно до статті 108 (1) Конституції Республіки Молдова, збройні сили підпорядковуються виключно волі народу з метою гарантування суверенітету, незалежності, єдності, територіальної цілісності країни і конституційної демократії.

    Читайте також

    Водночас, відповідно до закону № 345 про національну оборону, керівництво національної оборонною системою є винятковим і невід'ємним атрибутом конституційної влади держави. Поки немає чіткої визначеності в політичній ситуації в країні, Національна армія підпорядковується тільки конституційному ладу. 

    Національна армія продовжує нормально функціонувати, не втручається в кризу і залишиться поза політичними іграми», - йдеться в офіційній заяві відомства.

    Також в міністерстві оборони заявили, що з метою зниження ризику ескалації згідно з внутрішніми правилами, що застосовуються в особливих ситуаціях, доступ до всіх військових частин і установ міністерства оборони заборонений будь-якій особі, що не входить до складу персоналу установи, залежно від розвитку ситуації. 

    Також СБУ відстежує ситуацію в Молдові.

    Раніше повідомлялося, що Україна стурбована ситуацією в Молдові і готова допомогти у вирішенні наявних проблем.

    Держдепартамент США закликав сторони політичного конфлікту в країні до діалогу.

    Нагадаємо, парламент Молдови в ніч на 9 червня призначив уряд і прем'єр-міністра. Вранці в неділю Конституційний суд Молдови ухвалив рішення про призначення тимчасового виконувача обов'язків президента Республіки. На посаду призначено заступника голови Демократичної партії Павла Філіпа. 

    У неділю він підписав указ про проведення дострокових виборів в країні 6 вересня. 

     

    Читайте також
    СБУ суд Міноборони Молдова армія Конституційний суд уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ