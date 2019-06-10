Міноборони Молдови заявило, що не втручатиметься в політичну кризу



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Наразі доступ до всіх військових частин і установ міністерства оборони заборонений будь-якій особі, що не входить до складу персоналу

Міністерство оборони Молдови заявляє, що армія не втручається в кризу і залишиться поза політичними іграми в контексті ситуації, що склалася в Кишиневі. Про це повідомляє Рoint.md.

«Відповідно до статті 108 (1) Конституції Республіки Молдова, збройні сили підпорядковуються виключно волі народу з метою гарантування суверенітету, незалежності, єдності, територіальної цілісності країни і конституційної демократії.

Водночас, відповідно до закону № 345 про національну оборону, керівництво національної оборонною системою є винятковим і невід'ємним атрибутом конституційної влади держави. Поки немає чіткої визначеності в політичній ситуації в країні, Національна армія підпорядковується тільки конституційному ладу.



Національна армія продовжує нормально функціонувати, не втручається в кризу і залишиться поза політичними іграми», - йдеться в офіційній заяві відомства.

Також в міністерстві оборони заявили, що з метою зниження ризику ескалації згідно з внутрішніми правилами, що застосовуються в особливих ситуаціях, доступ до всіх військових частин і установ міністерства оборони заборонений будь-якій особі, що не входить до складу персоналу установи, залежно від розвитку ситуації.



Також СБУ відстежує ситуацію в Молдові.



Раніше повідомлялося, що Україна стурбована ситуацією в Молдові і готова допомогти у вирішенні наявних проблем.

Держдепартамент США закликав сторони політичного конфлікту в країні до діалогу.

Нагадаємо, парламент Молдови в ніч на 9 червня призначив уряд і прем'єр-міністра. Вранці в неділю Конституційний суд Молдови ухвалив рішення про призначення тимчасового виконувача обов'язків президента Республіки. На посаду призначено заступника голови Демократичної партії Павла Філіпа.

У неділю він підписав указ про проведення дострокових виборів в країні 6 вересня.