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Московська поліція отримала наказ зібрати «тривожний рюкзак»: список предметів

Юрій Лящук
glavcom.ua
Московська поліція отримала наказ зібрати «тривожний рюкзак»: список предметів
До списку предметів співробітники поліції поставилися дуже уважно
фото з відкритих джерел

З собою поліцейським потрібно мати запас їжі рівно на день

Співробітникам московської поліції роздали список предметів, які потрібно закупити найближчим часом. У багатьох відділах їх перевірять уже завтра. Про це повідомляють російські Телеграм-канали.

Список необхідного досить великий: одяг, рушники, компас, ліхтар, офіцерська лінійка та інше необхідне для виживання.

З собою поліцейським також потрібно мати запас їжі рівно на день, літрову фляжку для води та аптечку. Окрім зазначеного у документі співробітникам МВС наказали докупити спальний мішок та туристичний килимок. Також обов'язково з собою мають бути кольорові олівці.

За інформацією «Бази», до списку співробітники поліції поставилися дуже уважно: всіх попередили, що зібрані речові мішки перевірятимуть. Як мінімум у деяких московських округах уже завтра.

Московська поліція отримала наказ зібрати «тривожний рюкзак»: список предметів фото 1

Раніше повідомлялося, коли «глибинний народ» в РФ зрозуміє, що його просто утилізують заради того, що Путін не може програти. Адже війна вже програна, але на Росію очікує нова мобілізація.

До того ж війна в Україні може закінчитися лише поразкою Путіна. Жодне врегулювання шляхом переговорів неможливе, і чим довше триває конфлікт, тим дорожчим він стає.

Нагадаємо, Ахмед Закаєв обіцяє Росії громадянську війну. Раніше він заявив, що оголошена Володимиром Путіним мобілізація може стати каталізатором розпаду Росії. Республіки, яких цей процес найбільш гостро торкнувся, замисляться про своє майбутнє поза імперією.

Як відомо, Путін думає над зміною військової доктрини, тож знову заговорив про превентивний ядерний удар.

Читайте також: Війна вже програна, але на Росію очікує нова мобілізація
Теги: мобілізація росія Москва

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