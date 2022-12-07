Чи буде нова мобілізація у Росії? Путін дав відповідь

Путін заявив, що нібито 150 тисяч російських військових зараз перебувають у резерві

Другої хвилі мобілізації у Росії не буде. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін на зустрічі із членами Ради з прав людини (СПЛ), передають росЗМІ.

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«Необхідності для держави і для міністерства оборони в цьому на сьогоднішній день немає жодної», – зазначив Путін.

Диктатор пояснив це тим, що нібито із 300 тисяч мобілізованих лише 150 тисяч перебувають на війні в Україні, а решта – в резерві.

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Раніше повідомлялося, що Росія планує провести з 10 грудня чергову хвилю прихованої мобілізації.

Крім того, Росія планує взимку стабілізувати фронт в Україні, а навесні відновити активні бойові дії, у зв'язку з чим в Кремлі очікують, що безповоротні втрати мобілізованих складуть близько 100 тисяч осіб.

Нагадаємо, мобілізовані росіяни обманом потрапляють на передову, дехто із загарбників уже думає про самовільне залишення військової частини.

1 листопада у Росії розпочався осінній призов на військову службу. Він триватиме до 31 грудня. Міноборони РФ планує призвати на строкову службу 120 тисяч людей.

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Додамо, що після оголошення часткової мобілізації у Росії 21 вересня країну залишили кілька сотень тисяч жителів. Серед тих, хто втік від мобілізації чимало російських чиновників.