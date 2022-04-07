На Волинському напрямку є загроза ракетно-бомбових ударів з Білорусі, – Генштаб

На Волинському напрямку – загроза обстрілів з Білорусі

Окупанти намагаються прорвати оборону на Донецькому напрямку

На Волинському напрямку є імовірність ракетно-бомбових ударів російських окупантів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури з території Білорусі. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Росія перегруповує своїй війська і нарощує авіаційну складову та систему управління, також продовжує ведення розвідки.

«Основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполь, веденні наступу в районі міста Ізюм і спробах прорвати оборону на Донецькому напрямку», – повідомили в Генеральному штабі.

На Південнобузькому напрямку противник намагається не допустити подальшого просування підрозділів Збройних сил України та покращити тактичне розташування своїх підрозділів в деяких районах.

На Волинському напрямку існує імовірність ракетно-бомбових ударів ворога по об’єктах військової та цивільної інфраструктури з Білорусі.

На Поліському напрямку противник активних дій не проводив, підрозділи окупантів, виведені на територію Білорусі, здійснюють демонстраційні дії з метою недопущення перекидання підрозділів Збройних сил України із цього району на інші напрямки.

Як повідомлялося, 31 березня на Сумщині рятувальники ДСНС України та представники Територіальної оборони Збройних сил України підняли з дна річки танк, що раніше затонув разом з екіпажем.

7 квітня бійці полку «Азов» розбили танки російських окупантів на вулицях Маріуполя.

Українські військові показали на відео, як знищують техніку окупантів. За лічені секунди танк спалахнув і перетворився на купу обгорілого металу.