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    Події в Україні

    На Волинському напрямку є загроза ракетно-бомбових ударів з Білорусі, – Генштаб

    На Волинському напрямку &ndash; загроза обстрілів з Білорусі - На Волинському напрямку є загроза ракетно-бомбових ударів з Білорусі, – Генштаб
    На Волинському напрямку – загроза обстрілів з Білорусі
    фото з відкритих джерел

    Окупанти намагаються прорвати оборону на Донецькому напрямку

    На Волинському напрямку є імовірність ракетно-бомбових ударів російських окупантів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури з території Білорусі. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

    Росія перегруповує своїй війська і нарощує авіаційну складову та систему управління, також продовжує ведення розвідки.

    «Основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполь, веденні наступу в районі міста Ізюм і спробах прорвати оборону на Донецькому напрямку», – повідомили в Генеральному штабі.

    На Південнобузькому напрямку противник намагається не допустити подальшого просування підрозділів Збройних сил України та покращити тактичне розташування своїх підрозділів в деяких районах.

    На Волинському напрямку існує імовірність ракетно-бомбових ударів ворога по об’єктах військової та цивільної інфраструктури з Білорусі.

    На Поліському напрямку противник активних дій не проводив, підрозділи окупантів, виведені на територію Білорусі, здійснюють демонстраційні дії з метою недопущення перекидання підрозділів Збройних сил України із цього району на інші напрямки.

    Як повідомлялося, 31 березня на Сумщині рятувальники ДСНС України та представники Територіальної оборони Збройних сил України підняли з дна річки танк, що раніше затонув разом з екіпажем.

    7 квітня бійці полку «Азов» розбили танки російських окупантів на вулицях Маріуполя.

    Українські військові показали на відео, як знищують техніку окупантів. За лічені секунди танк спалахнув і перетворився на купу обгорілого металу.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ ДСНС війна Генштаб Волинська область рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    На Волинському напрямку є загроза ракетно-бомбових ударів з Білорусі, – Генштаб