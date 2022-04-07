Екс-військовий аташе Норвегії пропонує порушити питання постачання ударних ракет для ВМС України

Триває 43-й день повномасштабної війни Росії проти України

Україні та Норвегії варто порушити питання постачання ударних ракет Naval Strike для військово-морського флоту України, які є новітньою спільною розробкою Норвегії спільно з НАТО, що забезпечить дуже вагоме посилення позицій України на морі та стане «жахіттям» для російського флоту.

Про це у коментарі Guildhall заявив екс-військовий аташе Норвегії в Україні Ганс Петтер Мідттун.

«Ми створили ударну ракету (Naval Strike missile) для військово-морського флоту. Це одна з останніх розробок НАТО – найновіша система, яка інтегрується у наш ударний винищувач F-35, розроблений спільно з альянсом. Їх постачання можуть стати надзвичайно корисними для українського флоту, і я знаю, що український флот кілька років тому обговорював цю тему, але тоді через нормативно-регулятивні вимоги щодо експорту постачання було неможливим. Я сказав би, що хоч власне закон, що регулює експорт, й не змінено, проте ми дозволили поставку 2000 одиниць M72, а це відкриває можливість для подальшого вивчення питання», – заявив він.

«Ми поставили ВМС Польщі такі системи із функцією використання ракет берегового базування з дальністю 120 км – це буде дуже ефективним проти російського флоту. Це пасивне інфрачервоне підсвічування, «розумна» комп'ютерна система та функція маневрування в останній фазі атаки – це буде жахом для російського флоту, тому що вони не знатимуть, що наближається, перш ніж це вдарить по човну, так що, безперечно саме ця тема, повинна бути піднята сьогодні. Саме ударні ракети ВМС, це те, що Україна має запитати. І якщо це те, що вони дозволять поставити, це було б просто фантастично», – підсумував Ганс Петтер.

Раніше екс-командувач Силами Оборони Естонії, депутат Європейського парламенту генерал-лейтенант Ріго Террас заявив, що Захід зобов'язаний надати Україні наступальне озброєння для проведення контрнаступальних військових операцій, зокрема на Сході. росія має в своєму розпорядженні достатній військовий і людський ресурс для продовження наступальних дій і без необхідних поставок звільнення України буде вкрай ускладнене.

Також ціла низка депутатів Європейського парламенту заявила, що в умовах відмови країн НАТО встановити безпольотну зону над Україною пріоритетом роботи країн Заходу має стати посилення протиповітряної та протиракетної оборони України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про домовленість щодо «конкретних кроків», які мають зменшити кількість російських ракет, що потрапляють до об'єктів в Україні, після переговорів з американською делегацією у Варшаві.