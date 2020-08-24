МВС Білорусі: під час акції у Мінську затримань не було



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Акція протесту «Марш нової Білорусі» у Мінську, 23 серпня 2020 року

Силовики зазначили, що інформацію про загальну ситуацію по країні опублікують 24 серпня

Акція протесту «Марш нової Білорусі» у Мінську пройшла без затримань. Надзвичайних подій під час масового заходу в білоруській столиці не було зафіксовано.

Про це заявила пресслужба міністерства внутрішніх справ Білорусі в коментарі російському агентству «Тасс».

Силовики зазначили, що інформацію про загальну ситуацію по країні опублікують 24 серпня.

«У Мінську затримань не було, не допущено надзвичайних подій», – зазначили в МВС.

Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.