Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац



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Президент Білорусі виходив за оточення Палацу незалежності

Лукашенко у бронежилеті і з автоматом подякував силовикам і полетів

Вертоліт президента Білорусі Олександра Лукашенко вилетів з території Палацу незалежності в Мінську.

Про це повідомляє телеграм-канал Tut.by.

Перед цим президент Білорусі вийшов за оточення Палацу незалежності і став дякувати силовикам.

Весь цей час він був у бронежилеті і з автоматом.

Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

До слова, у Мінську «на вимогу держорганів» почалися перебої з інтернетом.