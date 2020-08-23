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    Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац

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    Президент Білорусі виходив за оточення Палацу незалежності&nbsp; - Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац
    Президент Білорусі виходив за оточення Палацу незалежності 

    Лукашенко у бронежилеті і з автоматом подякував силовикам і полетів

    Вертоліт президента Білорусі Олександра Лукашенко вилетів з території Палацу незалежності в Мінську.

    Про це повідомляє телеграм-канал Tut.by.

    Перед цим президент Білорусі вийшов за оточення Палацу незалежності і став дякувати силовикам.

    Весь цей час він був у бронежилеті і з автоматом.

    Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

    Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

    Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

    До слова, у Мінську «на вимогу держорганів» почалися перебої з інтернетом.

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