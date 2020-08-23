Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац
Президент Білорусі виходив за оточення Палацу незалежності
Лукашенко у бронежилеті і з автоматом подякував силовикам і полетів
Вертоліт президента Білорусі Олександра Лукашенко вилетів з території Палацу незалежності в Мінську.
Про це повідомляє телеграм-канал Tut.by.
Перед цим президент Білорусі вийшов за оточення Палацу незалежності і став дякувати силовикам.
Весь цей час він був у бронежилеті і з автоматом.
Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.
Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).
Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.
До слова, у Мінську «на вимогу держорганів» почалися перебої з інтернетом.