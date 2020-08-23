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    У світі

    Озброєний 15-річний Коля Лукашенко супроводжує батька під час протестів у Мінську

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    Син президента Білорусі супроводжує батька до резиденції - Озброєний 15-річний Коля Лукашенко супроводжує батька під час протестів у Мінську
    Син президента Білорусі супроводжує батька до резиденції
    Скріншот з відео

    Син Олександра Лукашенка одягнув військову форму та взяв до рук автомат

    Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

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    Відео польоту 15-річного сина президента з батьком на вертольоті публікує Telegram-канал «Пул Першого».

    На кадрах видно, як Лукашенко-старший оглядає ситуацію навколо своєї резиденції з вертольота. На задньому фоні видно Колю, який поправляє військове спорядження і потім виходить з кадру.

    Раніше в мережі з'явилося відео прибуття Лукашенко на вертольоті в свою резиденцію з автоматом в руках.

     На відео видно, як глава держави виходить з вертольота з охороною і несе в лівій руці автомат Калашникова. Користувачі припустили, що одним з озброєних охоронців Лукашенко був його син.

    Як відомо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

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