Озброєний 15-річний Коля Лукашенко супроводжує батька під час протестів у Мінську



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Син президента Білорусі супроводжує батька до резиденції Скріншот з відео

Син Олександра Лукашенка одягнув військову форму та взяв до рук автомат

Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

Відео польоту 15-річного сина президента з батьком на вертольоті публікує Telegram-канал «Пул Першого».

На кадрах видно, як Лукашенко-старший оглядає ситуацію навколо своєї резиденції з вертольота. На задньому фоні видно Колю, який поправляє військове спорядження і потім виходить з кадру.

Раніше в мережі з'явилося відео прибуття Лукашенко на вертольоті в свою резиденцію з автоматом в руках.

На відео видно, як глава держави виходить з вертольота з охороною і несе в лівій руці автомат Калашникова. Користувачі припустили, що одним з озброєних охоронців Лукашенко був його син.

Як відомо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.