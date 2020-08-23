Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами



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Президент Білорусі пересувається зі зброєю на вертольоті Скріншот з відео

За словами Лукашенка, активісти «як щурі розбіглися», оскільки дізналися про «гарячу відповідь»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що протестувальники, які брали участь у багатотисячній акції на проспекті Переможців у Мінську, «як щури розбіглися».

Відео з коментарем Лукашенко з вертольота опублікував Telegram-канал Nexta.

Лукашенко, який летів у вертольоті над Мінськом, попросив підлетіти ближче до проспекту біля Палацу незалежності.

У відповідь на запитання одного з супроводжуючих про те, де всі демонстранти, глава держави зазначив, що вони всі вони «як щурі розбіглися», оскільки дізналися про «гарячу відповідь».

Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.