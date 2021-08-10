Дипломатичний скандал. Росія «серйозно стурбована» небажанням Японії дивитися в очі історії

МЗС РФ звинуватив Японію в «ігноруванні міжнародно визнаних підсумків Другої світової війни»

Міністерство закордонних справ Російської Федерації звинуватило Японію в «ігноруванні міжнародно визнаних підсумків Другої світової війни». З такою заявою виступив заступник директора Департаменту інформації і друку МЗС РФ Ніколай Лахонін, коментуючи акцію, яка 9 серпня відбулася біля воріт посольства Росії у Токіо.

Російський дипломат назвав провокацією вшанування жертв вступу СРСР у війну проти Японії, нагадав, що Японія була «союзницею Гітлера у Другій світовій війні» і вказав на «двозначну позицію японської влади» та «небажання Токіо «прямо дивитися в очі історії і витягти з неї належні уроки».

«Москва нагадує Токіо, що Радянський Союз вступив у війну на Далекому Сході 8 серпня 1945 року «у суворій відповідності з рішеннями союзних держав і взятими на себе у зв'язку з цим міжнародними зобов'язаннями». Вступивши у війну з Японією, СРСР «вніс вирішальний внесок у швидке завершення» Другої світової війни», – наголосив Лахонін.

Крім того, російський дипломат нагадав, що вступ СРСР у війну «був повністю легітимізований Актом про капітуляцію Японії від 2 вересня 1945 року і в Статутом ООН».

«Серйозно стурбовані спробами японської сторони ігнорувати міжнародно визнані підсумки Другої світової війни, а також небажанням дати об'єктивну оцінку мілітаристському минулого країни», – йдеться у заяві чиновника.

Нагадаємо, генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Кацунобу Като засудив поїздку на острів Ітуруп прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна.