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    Україна застерегла Білорусь від підтримки Росії: будуть відповідні наслідки

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    МЗС України вкотре закликає білоруську владу повернути державу в демократичне русло - Україна застерегла Білорусь від підтримки Росії: будуть відповідні наслідки
    МЗС України вкотре закликає білоруську владу повернути державу в демократичне русло
    Фото з відкритих джерел

    В МЗС України пригрозили Мінську міжнародно-правовими наслідками

    Міністерство закордонних справ України застерегло Білорусь від підтримки агресивної політики Росії. Про це йдеться в заяві МЗС України до річниці початку протестів у Білорусі.

    В українському міністерстві нагадали про небезпеку поглинання Білорусі Росією, що є продовженням російської агресивної політики проти України та інших держав. МЗС вважає це поглинання загрозою національній безпеці України і безпеці регіону.

    «А будь-які форми підтримки Мінськом протиправної політики Кремля, спрямованої на підрив суверенітету і територіальної цілісності України, розцінюватимемо як недружній акт і фактичну підтримку російської агресії, що має відповідні міжнародно-правові наслідки», – наголосили в МЗС.

    У міністерстві також висловили солідарність з білоруським народом та підтримали його прагнення жити у вільній, демократичній, дійсно незалежній європейській державі.

    «Білоруський народ є одним з найбільш близьких і дружніх Україні. Впевнені, що в нас не існує іншої альтернативи, крім як жити спільно в об’єднаному європейському домі вільних, демократичних, європейських народів», – заявили в МЗС.

    Крім того, у відомстві закликали білоруський режим «повернути державу в демократичне русло», звільнити усіх політв'язнів, припинити репресії проти незалежних ЗМІ і громадських організацій та відновити повагу до основоположних прав і свобод людини.

    Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не має наміру вводити санкції проти України, проте, якби було таке бажання, то разом з президентом Росії Володимиром Путіним вони могли б поставити Україну «на коліна протягом доби».

    До слова, Лукашенко наказав до кінця року надати громадянство всім українцям, які переїхали до Білорусі.

    Також під час розмови з журналістами самопроголошений президент Білорусі звинуватив президента України Зеленського в перекидання бойовиків і боєприпасів на територію Білорусі і заперечив свою причетність до смерті глави «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова.

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    Теги: МЗС Білорусь Україна президент
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    Україна застерегла Білорусь від підтримки Росії: будуть відповідні наслідки