Україна застерегла Білорусь від підтримки Росії: будуть відповідні наслідки

В МЗС України пригрозили Мінську міжнародно-правовими наслідками

Міністерство закордонних справ України застерегло Білорусь від підтримки агресивної політики Росії. Про це йдеться в заяві МЗС України до річниці початку протестів у Білорусі.

В українському міністерстві нагадали про небезпеку поглинання Білорусі Росією, що є продовженням російської агресивної політики проти України та інших держав. МЗС вважає це поглинання загрозою національній безпеці України і безпеці регіону.

«А будь-які форми підтримки Мінськом протиправної політики Кремля, спрямованої на підрив суверенітету і територіальної цілісності України, розцінюватимемо як недружній акт і фактичну підтримку російської агресії, що має відповідні міжнародно-правові наслідки», – наголосили в МЗС.

У міністерстві також висловили солідарність з білоруським народом та підтримали його прагнення жити у вільній, демократичній, дійсно незалежній європейській державі.

«Білоруський народ є одним з найбільш близьких і дружніх Україні. Впевнені, що в нас не існує іншої альтернативи, крім як жити спільно в об’єднаному європейському домі вільних, демократичних, європейських народів», – заявили в МЗС.

Крім того, у відомстві закликали білоруський режим «повернути державу в демократичне русло», звільнити усіх політв'язнів, припинити репресії проти незалежних ЗМІ і громадських організацій та відновити повагу до основоположних прав і свобод людини.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не має наміру вводити санкції проти України, проте, якби було таке бажання, то разом з президентом Росії Володимиром Путіним вони могли б поставити Україну «на коліна протягом доби».

До слова, Лукашенко наказав до кінця року надати громадянство всім українцям, які переїхали до Білорусі.

Також під час розмови з журналістами самопроголошений президент Білорусі звинуватив президента України Зеленського в перекидання бойовиків і боєприпасів на територію Білорусі і заперечив свою причетність до смерті глави «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова.

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