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    На акції протесту в Санкт-Петербурзі затриманий репер Oxxxymiron

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    Репер планував відвідати мітинг на свій день народження - На акції протесту в Санкт-Петербурзі затриманий репер Oxxxymiron
    Репер планував відвідати мітинг на свій день народження
    Фото: «Известия»

    Співак прийшов на мітинг за Навального у день свого 36-ліття

    Реп-співак Oxxxymiron (Мирон Федоров) був сьогодні затриманий під час несанкційованої акції протесту російської опозиції у Санкт-Петербурзі. Про це сам виконавець повідомив телеканалу «Дождь».

    Музиканта везуть у відділ поліції, зазначили журналісти.

    Oxxxymiron сказав кореспонденту «Дождя», що він прийшов на акцію протесту у свій день народження.

    «Мені виповнилося 36 років. Я собі бажаю менше тікати від своїх страхів у новому році», – сказав він.

    Репер підкреслив, що вимагає звільнення політв'язнів. Він відмовився оцінити дії силовиків на прохання журналіста.

    «Свободу політв'язням! Це – головне», – сказав він.

    У неділю в столиці та інших містах Росії проходять несанкціоновані акції на підтримку заарештованого після повернення в Росію опозиціонера Олексія Навального.

    Серед затриманих – дружина опозиціонера Юлія Навальна, яку схопили неподалік від СІЗО, в якому перебуває її чоловік.

    У 2019 році репер Oxxxymiron також виходив на акції опозиції проти фальсифікацій виборів у Російській Федерації, після чого ряд його концертів у країні було відмінено.

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    Теги: Росія Путін СІЗО протест Олексій Навальний
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