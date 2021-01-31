На акції протесту в Санкт-Петербурзі затриманий репер Oxxxymiron

Співак прийшов на мітинг за Навального у день свого 36-ліття

Реп-співак Oxxxymiron (Мирон Федоров) був сьогодні затриманий під час несанкційованої акції протесту російської опозиції у Санкт-Петербурзі. Про це сам виконавець повідомив телеканалу «Дождь».

Музиканта везуть у відділ поліції, зазначили журналісти.

Oxxxymiron сказав кореспонденту «Дождя», що він прийшов на акцію протесту у свій день народження.

«Мені виповнилося 36 років. Я собі бажаю менше тікати від своїх страхів у новому році», – сказав він.

Репер підкреслив, що вимагає звільнення політв'язнів. Він відмовився оцінити дії силовиків на прохання журналіста.

«Свободу політв'язням! Це – головне», – сказав він.

У неділю в столиці та інших містах Росії проходять несанкціоновані акції на підтримку заарештованого після повернення в Росію опозиціонера Олексія Навального.

Серед затриманих – дружина опозиціонера Юлія Навальна, яку схопили неподалік від СІЗО, в якому перебуває її чоловік.

У 2019 році репер Oxxxymiron також виходив на акції опозиції проти фальсифікацій виборів у Російській Федерації, після чого ряд його концертів у країні було відмінено.