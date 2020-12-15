Навальний про замах на нього: Путін керує цією ситуацією

« У мене немає ні найменших сумнівів, що Путін керує цією ситуацією » , – Навальний

« У мене немає ні найменших сумнівів, що Путін керує цією ситуацією » , – Навальний

« У мене немає ні найменших сумнівів, що Путін керує цією ситуацією » , – Навальний

За словами Навального, цю операцію ФСБ здійснювала як державне завдання

Російський опозиціонер Олексій Навальний впевнений, що президент Росії Володимир Путін керував замахом на нього. Сам замах влаштували співробітники ФСБ. Про це російський політик заявив в етері радіостанції «Ехо Москви».

За словами Навального, цю операцію ФСБ здійснювала як державне завдання.

«У мене немає ні найменших сумнівів, що Путін керує цією ситуацією. Ми тут бачимо операцію терміном майже чотири роки, у якій задіяні десятки людей, зокрема кілька генералів ФСБ», – заявив Навальний.

Він вважає, що директор ФСБ Олександр Бортніков не зробив би цього без наказу Путіна, бо «це справжній терористичний акт за Кримінальним кодексом».

Раніше видання Times повідомило, що Навального вдруге намагалися отруїти під час його перебування в лікарні міста Омськ.

Нагадаємо, Навальному стало погано 20 серпня у літаку, який летів з Томська в Москву. Його спочатку госпіталізували в Омську, а потім перевезли на лікування до берлінської клініки Charite.

6 жовтня Організація з заборони хімічної зброї оголосила, що Навального отруїли різновидом нервово-паралітичного речовини Новачок. Це речовина, якою у 2018 році була отруєна родина Скрипалів у Великій Британії. Офіційна Москва відкинула всі звинувачення у причетності до інциденту з Навальним.

Євросоюз через отруєння Навального ввів санкції проти шести громадян РФ, зокрема, проти директора ФСБ Олександра Бортнікова, начальника управління президента Росії з питань внутрішньої політики Андрія Яріна, першого заступника голови президентської адміністрації Сергія Кирієнка, повноважного представника президента в Сибірському федеральному окрузі Сергія Меняйла та заступника міністра оборони РФ Павла Попова і Олексія Криворучка.Також санкції ввели проти Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології РФ.

Росія у відповідь запровадила контрсанкції проти Німеччини та Франції. ФСБ відмовилась порушувати справу через отруєння Навального.

Згодом опозиціонер заявив, що його можуть знову отруїти після повернення до Росії. Також Навальний відповів президенту РФ Володимиру Путіну на припущення про те, що він сам отруївся нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»: «Зварив «Новачок», сьорбнув та впав в кому, – гарна версія».

Раніше французька газета Le Monde повідомила, що Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном припустив, що Навальний міг сам прийняти «Новачок».