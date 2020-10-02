Як Путін «врятував» життя Навальному

«А могли ж і просто застрелити чи полонієм отруїти...»

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Новояз в Москве

Путинские власти творчески развивают наследие Оруэлла. Спикер Госдумы поделился новым откровением: «Навальный — бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь». Таким образом, к знаменитым оруэллским «Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила» прибавилась новая максима: «Покушение на жизнь - это спасение жизни».

Покушаясь на твою жизнь, Большой Брат спасает ее. Он непогрешим и всемогущ, все, что он делает - абсолютное благо. Убийства, им совершенные, - спасительные операции. Он спас жителей взорванных в Москве домов, детей Беслана и заложников Норд Оста от террористов. Он спас Литвиненко, Немцова, Политковскую от самих себя.

Вот и Навального он спас. Могли бы ведь и просто застрелить или полонием травануть, чтобы понадежней. А его всего лишь отправили в трехнедельную кому. Благодарить должен за такой подарок. А он «подлец и бесстыдник» еще смеет возмущаться...

Первое, что приходит в голову. Дорогие дети! Всем известна доброта Ленина. Я вам расскажу такой случай. Однажды Ленин брился у шалаша в Разливе, а мимо шел маленький мальчик. Вот Ленин бритвочку точит, а сам на мальчика поглядывает. Вот Ленин побрился, кисточку вымыл и опять бритвочку точит, на мальчика поглядывает. Потом бритвочку вытер и положил в футлярчик. А ведь мог бы и полоснуть!

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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