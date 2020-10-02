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    Думки вголос

    Як Путін «врятував» життя Навальному

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Як Путін «врятував» життя Навальному

    «А могли ж і просто застрелити чи полонієм отруїти...»

    Мовою оригіналу

    Новояз в Москве

    Путинские власти творчески развивают наследие Оруэлла. Спикер Госдумы поделился новым откровением: «Навальный — бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь». Таким образом, к знаменитым оруэллским «Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила» прибавилась новая максима: «Покушение на жизнь - это спасение жизни».

    Покушаясь на твою жизнь, Большой Брат спасает ее. Он непогрешим и всемогущ, все, что он делает - абсолютное благо. Убийства, им совершенные, - спасительные операции. Он спас жителей взорванных в Москве домов, детей Беслана и заложников Норд Оста от террористов. Он спас Литвиненко, Немцова, Политковскую от самих себя.

    Вот и Навального он спас. Могли бы ведь и просто застрелить или полонием травануть, чтобы понадежней. А его всего лишь отправили в трехнедельную кому. Благодарить должен за такой подарок. А он «подлец и бесстыдник» еще смеет возмущаться...

    Первое, что приходит в голову. Дорогие дети! Всем известна доброта Ленина. Я вам расскажу такой случай. Однажды Ленин брился у шалаша в Разливе, а мимо шел маленький мальчик. Вот Ленин бритвочку точит, а сам на мальчика поглядывает. Вот Ленин побрился, кисточку вымыл и опять бритвочку точит, на мальчика поглядывает. Потом бритвочку вытер и положил в футлярчик. А ведь мог бы и полоснуть!

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Росія Путін Олексій Навальний
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