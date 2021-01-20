Навальний боїться визнати, що окупація Путіним Криму та Донбасу – це також крадіжка

Навальний боїться сказати, що заради своїх палаців Путін вбив десятки тисяч людей в Україні

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Алексей Навальный сделал правильный вывод, что Путин пытался его убить, чтобы воровать миллиарды на свои дворцы.

Но Навальный боится сказать одно – что ради своих дворцов Путин уже убил десятки тысяч людей в Украине и в других странах. Боится сказать, что оккупация Крыма и Донбасса – это такое же воровство.

Боится сказать, что весь «русский мир», которым прикрывают агрессию против Украины, Грузии, Молдовы, Сирии, Ливии – все это делается ради тех самых ершиков в путинском сортире за 700 евро, ради кальянной с шестом, ради десятков квартир и яхт для путинских любовниц.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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