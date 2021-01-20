  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Бутусов
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Навальний боїться визнати, що окупація Путіним Криму та Донбасу – це також крадіжка

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Навальний боїться визнати, що окупація Путіним Криму та Донбасу – це також крадіжка

    Навальний боїться сказати, що заради своїх палаців Путін вбив десятки тисяч людей в Україні

    Мовою оригіналу

    Алексей Навальный сделал правильный вывод, что Путин пытался его убить, чтобы воровать миллиарды на свои дворцы.

    Но Навальный боится сказать одно – что ради своих дворцов Путин уже убил десятки тысяч людей в Украине и в других странах. Боится сказать, что оккупация Крыма и Донбасса – это такое же воровство.

    Боится сказать, что весь «русский мир», которым прикрывают агрессию против Украины, Грузии, Молдовы, Сирии, Ливии – все это делается ради тех самых ершиков в путинском сортире за 700 евро, ради кальянной с шестом, ради десятков квартир и яхт для путинских любовниц.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін Олексій Навальний
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Андрій Павловський
    Андрій Павловський

    Експерт з питань соціальної політики

    Михайло Глуховський
    Михайло Глуховський

    Журналіст

    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    Мирослава Барчук
    Мирослава Барчук
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies