На борту Ryanair спалахнула пожежа: літак екстрено здійснив приземлення

Пасажирам дозволили пересісти на інший літак невдовзі після посадки та продовжити подорож до Португалії

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав

Літак лоукостера Ryanair, який виконував рейс з Манчестера до Фару, здійснив аварійну посадку в Франції через пожежу на борту. Про це повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що літак рейсу FR4052 вилетів із Манчестера 3 січня о 18:33 до Фару в Португалії, проте був змушений здійснити аварійну посадку в Бресті на заході Франції. Причиною екстреної посадки літака стала пожежа на борту.

Літак здійснив швидке зниження з 12,5 тисяч метрів до 2 050 метрів всього за сім хвилин. Борт мав приземлитися у Фару о 21:30, але під час прольоту над Ла Маншем почав різке зниження та здійснив аварійну посадку в французькому Бресті о 19:30.

Пасажирів евакуювали, інформації про постраждалих немає.

Як повідомляє видання, попри суворі правила карантину в Франції для прибулих британців, пасажирам дозволили пересісти на інший літак невдовзі й продовжити подорож до Португалії.

До слова, президент США Джо Байден, який прилетів до Вашингтона, пів години не міг залишити літак після посадки через сильний снігопад.

Нагадаємо, лоукостер Ryanair скасував 17 авіарейсів з України (список).

Як відомо, новий український лоукостер полетить до Барселони та Тбілісі. Також іспанський лоукостер запустив рейси з Києва до Парижа.