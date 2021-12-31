Американський літак вдруге за тиждень провів розвідку над Донбасом

Літак США здійснив в політ над східною частиною України неподалік від окупованої території

30 грудня американський літак проводив розвідку над східною територією України. Про це йдеться в повідомленні телеканалу CNN.

Метою американського літака був збір даних про військову обстановку на місці.

Це вже другий політ повітряного судна ВПС США цього тижня. Так, 27 грудня два американські розвідувальні літаки, що володіють унікальними можливостями для збору інформації, здійснили в політ над східною частиною України неподалік від окупованої території. Це одна з перших подібних операцій американської армії, повідомляв журнал Forbes.

За даними Forbes, літаки-розвідники E-8C та RC-135V перебували у повітряному просторі України приблизно за 60 кілометрів від лінії розмежування. E-8C обладнаний потужним радаром, здатним відстежувати об'єкти, що рухаються, протягом деякого часу, що дає точне уявлення про пересування до 600 одиниць бойової техніки в радіусі понад 250 кілометрів. Boeing RC-135V веде радіоелектронну розвідку, може перехоплювати переговори екіпажів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден під час телефонної розмови 30 грудня закликав російського лідера Володимира Путіна до деескалації ситуації довкола України.

Напередодні Путін попросив Байдена про термінові переговори.

Зазначимо, Байден після розмови із Путіним переговорить із Зеленським.

Як відомо, 29 грудня у РФ відбулась зустріч Путіна і Лукашенка. Диктатори заявили про плани провести спільні військові навчання на території Білорусі у 2022 році.