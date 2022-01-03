Байден потрапив у погодну пастку: не міг залишити літак (відео)

Через сильну хуртовину тридцять хвилин працівники аеропорту розчищали дорогу

Президент США Джо Байден, який прилетів до Вашингтона, пів години не міг залишити літак після посадки через сильний снігопад. Про це повідомляє Independent.

Тридцять хвилин знадобилися працівникам аеропорту на те, щоб розчистити дорогу та підвести трап до літака.

На кадрах видно, як 79-річний Байден обережно спустився сходами, тримаючись однією рукою за поручень, а іншу підніс до обличчя, щоб закритися від снігу.

Як зазначає видання Daily Mail, агент секретної служби, що супроводжував Байдена, пройшов прямо за президентом сходами. Зазвичай вони тримаються на відстані кількох футів, щоби не потрапити в кадр. Можливо, це пов'язане з тим, що у березні минулого року президент послизнувся і впав під час посадки в літак.

Нагадаємо, учора, 2 січня Джо Байден провів телефонну розмову із Володимиром Зеленським.

Згодом президент розповів подробиці розмови з Байденом.

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