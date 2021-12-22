Новий український лоукостер полетить до Барселони та Тбілісі

Польоти до Барселони стартують 22 грудня і виконуватимуться двічі на тиждень

Сполучення Львів-Тбілісі стартує 28 грудня

Авіакомпанія Bees Airline, яка з 20 грудня відкрила регіональний напрямок Київ-Львів, запускає зі Львова рейси до Барселони та Тбілісі. Про це повідомили у пресслужбі міжнародного аеропорту Львів імені Данила Галицького.

Польоти до Барселони стартують 22 грудня і виконуватимуться двічі на тиждень.

Сполучення Львів-Тбілісі стартує 28 грудня, також двічі на тиждень.

Раніше, 20 грудня, Bees Airline почала виконувати польоти зі Львова до Праги (по понеділках та п’ятницях).

Авіакомпанія Bees Airline була зареєстрована наприкінці 2019 року та розпочала польоти у березні 2021. Аеропортом базування є міжнародний аеропорт Київ (Жуляни) імені Сікорського. Флот компанії складається із чотирьох Boeing 737−800 на 189 місць.

Нагадаємо, SkyUp відкрила продаж квитків на чотири нові рейси зі Львова.

Також SkyUp почав літати до Тель-Авіва: дивіться розклад та ціни на квитки.



