Лоукостер Ryanair скасував 17 авіарейсів з України (список)

Призупинення рейсів Ryanair діятиме з 6 до 31 січня 2022 року

Рейси скасовані до низки європейських міст

Ірландський лоукостер Ryanair анонсував про скорочення зимового розкладу рейсів з України у січні 2022 року. Про це повідомляється в Telegram-каналі авіакомпанії.

Зазначається, що рейси скасовані до низки європейських міст. Призупинення рейсів діятиме з 6 до 31 січня 2022 року.

Які рейси Ryanair з України скасували:

Київ-Бидгощ від 10 до 31 січня

Київ-Мальта від 10 до 31 січня

Львів-Барі від 10 до 31 січня

Львів-Палермо від 10 до 31 січня

Львів-Піза від 10 до 31 січня

Львів-Турин від 10 до 31 січня

Львів-Манчестер від 10 до 31 січня

Львів-Братислава від 10 до 31 січня

Харків-Вільнюс від 6 до 31 січня

Харків-Варшава від 6 до 31 січня

Харків-Краків від 6 до 31 січня

Харків-Познань від 6 до 31 січня

Харків-Будапешт від 6 до 31 січня

Харків-Мілан від 6 до 31 січня

Одеса-Катовіце від 10 до 31 січня

Одеса-Болонья від 10 до 31 січня

Одеса-Барселона від 10 до 31 січня

У компанії наголосили, що у розкладі можливі зміни, тому там просять пасажирів стежити за новими повідомленнями.

Нагадаємо, новий український лоукостер полетить до Барселони та Тбілісі. Також іспанський лоукостер запустив рейси з Києва до Парижа.

Нагадаємо, SkyUp відкрила продаж квитків на чотири нові рейси зі Львова. Ще SkyUp почав літати до Тель-Авіва: дивіться розклад та ціни на квитки.