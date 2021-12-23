  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Лоукостер Ryanair скасував 17 авіарейсів з України (список)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Призупинення рейсів Ryanair діятиме з 6 до 31 січня 2022 року - Лоукостер Ryanair скасував 17 авіарейсів з України (список)

    Призупинення рейсів Ryanair діятиме з 6 до 31 січня 2022 року

    фото з відкритих джерел

    Рейси скасовані до низки європейських міст

    Ірландський лоукостер Ryanair анонсував про скорочення зимового розкладу рейсів з України у січні 2022 року. Про це повідомляється в Telegram-каналі авіакомпанії.

    Зазначається, що рейси скасовані до низки європейських міст. Призупинення рейсів діятиме з 6 до 31 січня 2022 року.

    Які рейси Ryanair з України скасували:

    • Київ-Бидгощ від 10 до 31 січня
    • Київ-Мальта від 10 до 31 січня
    • Львів-Барі від 10 до 31 січня
    • Львів-Палермо від 10 до 31 січня
    • Львів-Піза від 10 до 31 січня
    • Львів-Турин від 10 до 31 січня
    • Львів-Манчестер від 10 до 31 січня
    • Львів-Братислава від 10 до 31 січня
    • Харків-Вільнюс від 6 до 31 січня
    • Харків-Варшава від 6 до 31 січня
    • Харків-Краків від 6 до 31 січня
    • Харків-Познань від 6 до 31 січня
    • Харків-Будапешт від 6 до 31 січня
    • Харків-Мілан від 6 до 31 січня
    • Одеса-Катовіце від 10 до 31 січня
    • Одеса-Болонья від 10 до 31 січня
    • Одеса-Барселона від 10 до 31 січня

    У компанії наголосили, що у розкладі можливі зміни, тому там просять пасажирів стежити за новими повідомленнями.

    Нагадаємо, новий український лоукостер полетить до Барселони та Тбілісі. Також іспанський лоукостер запустив рейси з Києва до Парижа.

    Нагадаємо, SkyUp відкрила продаж квитків на чотири нові рейси зі Львова. Ще SkyUp почав літати до Тель-Авіва: дивіться розклад та ціни на квитки.

    Читайте також: З Одеси до Карпат: український авіаперевізник запускає зимовий рейс
    Теги: Європа лоукостери авіаперевезення Україна Ryanair
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Лоукостер Ryanair скасував 17 авіарейсів з України (список)