Лоукостер Ryanair скасував 17 авіарейсів з України (список)
Призупинення рейсів Ryanair діятиме з 6 до 31 січня 2022 року
Рейси скасовані до низки європейських міст
Ірландський лоукостер Ryanair анонсував про скорочення зимового розкладу рейсів з України у січні 2022 року. Про це повідомляється в Telegram-каналі авіакомпанії.
Зазначається, що рейси скасовані до низки європейських міст. Призупинення рейсів діятиме з 6 до 31 січня 2022 року.
Які рейси Ryanair з України скасували:
- Київ-Бидгощ від 10 до 31 січня
- Київ-Мальта від 10 до 31 січня
- Львів-Барі від 10 до 31 січня
- Львів-Палермо від 10 до 31 січня
- Львів-Піза від 10 до 31 січня
- Львів-Турин від 10 до 31 січня
- Львів-Манчестер від 10 до 31 січня
- Львів-Братислава від 10 до 31 січня
- Харків-Вільнюс від 6 до 31 січня
- Харків-Варшава від 6 до 31 січня
- Харків-Краків від 6 до 31 січня
- Харків-Познань від 6 до 31 січня
- Харків-Будапешт від 6 до 31 січня
- Харків-Мілан від 6 до 31 січня
- Одеса-Катовіце від 10 до 31 січня
- Одеса-Болонья від 10 до 31 січня
- Одеса-Барселона від 10 до 31 січня
У компанії наголосили, що у розкладі можливі зміни, тому там просять пасажирів стежити за новими повідомленнями.
Нагадаємо, новий український лоукостер полетить до Барселони та Тбілісі. Також іспанський лоукостер запустив рейси з Києва до Парижа.
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