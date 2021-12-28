«Антонов» показав новий літак для нашої армії (фото)

Ще рік тому мало хто вірив, що підприємство зможе зробити цей літак та інші два

Ще рік тому мало хто вірив, що підприємство зможе зробити цей літак та інші два

Ан-178-100Р призначений для проведення льотних сертифікаційних випробувань

Державне підприємство «Антонов», що входить до складу Укроборонпрому, продемонструвало перший військово-транспортний літак Ан-178-100Р №001.

У заходах з нагоди завершення будівництва та передачі на випробування цього літака взяли участь профільні урядовці та вище військове керівництво держави.

Ан-178-100Р №001 – це літак нового покоління, який створено на базі сучасних світових інформаційних технологій. Він оснащений сотнями електронних обчислювачів, що дають змогу інтегрувати всі системи та датчики літака, автоматизувати контроль їх працездатності та оптимізувати керування.

«Завтра буде рівно рік, як в цьому цеху ми зібрались для того, щоб за підтримки і безпосередньої участі Президента підписати історичний контракт, який запускає в небо нові літаки для нашої армії та для наших Збройних Сил.

Сьогодні ми бачимо перші плоди цього контракту – літаки, які найближчим часом злетять в небо і будуть служити нашим Збройним Силам. Тоді, рік тому, мало хто вірив у те, що ми спроможні, у те, що ми готові, і в те, що ми це зробимо. Сьогодні ми підтверджуємо не лише спроможність, а й амбіції на нові контракти — контракти для ЗСУ, для Міністерства інфраструктури, Міністерства внутрішніх справ» – зазначив генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв.

Військово-транспортний Ан-178 може використовуватися для перевезення особового складу, доставки озброєння та легкої військової техніки посадковим і парашутним способами, а також для транспортування вантажів.

«Дуже чутливо-емоційний момент. Багато з нас у дитинстві мріяли бути льотчиками. Але найскладніше – збудувати літак, яким потім будуть користуватися льотчики. Мені здається, що символічним і важливим є те, що Україна демонструє свою обороноздатність завдяки синергії, завдяки об’єднаним зусиллям», – наголосив Міністр оборони Олексій Резніков.

Нагадаємо, у Росії протягом 24 грудня сигнал тривоги подали одразу два літаки.

Раніше повідомлялося, що Україна вже заарештувала 249 російських літаків за польоти до окупованого Криму. За даними слідства, на сьогодні 37 російських авіакомпаній літають до Криму. Накладення арешту і проведення подальших слідчих дій дозволить обмежити польоти літаків цих авіаперевізників, у тому числі в європейські країни.

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