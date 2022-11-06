На честь коронації Карла III британці отримають подарунок 

У Великій Британії 8 травня 2023 року буде додатковий вихідний

Уряд Великобританії зробить 8 травня 2023 офіційним вихідним з нагоди коронації короля Великої Британії Карла III. Про це пише The Guardian.

Свято випаде на понеділок, 8 травня, після коронації Карла III у Вестмінстерському абатстві на два дні раніше, 6 травня. За словами прем'єр-міністра країни Ріші Сунака, цей день стане можливістю для сімей та спільнот по всій країні зібратися разом, щоб відсвяткувати визначну подію.

«Коронація нового монарха є унікальним моментом для нашої країни. На знак визнання цієї історичної події я радий оголосити про додатковий банківський вихідний для всього Сполученого Королівства наступного року», – заявив глава уряду.

Отож жителі Сполученого Королівства отримають два додаткові вихідні у травні 2023 року. Ще один заплановано на перший день місяця.

Нагадаємо, раніше газета Daily Mail розкрила подробиці та особливості церемонії коронації Карла ІІІ.

За інформацією видання, церемонія відбудеться у 2023 році і буде коротшою, ніж коронація Єлизавети II, і триватиме трохи більше години. Журналісти повідомили, що Карл III хоче, щоб його коронація «задала тон сучасної монархії, зберігши деяку помпезність та велич, які приголомшили світ під час прощання з королевою та її похороном».