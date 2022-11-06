Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На честь коронації Карла III британці отримають подарунок 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
На честь коронації Карла III британці отримають подарунок 
«Коронація нового монарха є унікальним моментом для країни» 
фото: House of Lords / Wikimedia Commons

У Великій Британії 8 травня 2023 року буде додатковий вихідний  

Уряд Великобританії зробить 8 травня 2023 офіційним вихідним з нагоди коронації короля Великої Британії Карла III. Про це пише The Guardian.

Свято випаде на понеділок, 8 травня, після коронації Карла III у Вестмінстерському абатстві на два дні раніше, 6 травня. За словами прем'єр-міністра країни Ріші Сунака, цей день стане можливістю для сімей та спільнот по всій країні зібратися разом, щоб відсвяткувати визначну подію.

«Коронація нового монарха є унікальним моментом для нашої країни. На знак визнання цієї історичної події я радий оголосити про додатковий банківський вихідний для всього Сполученого Королівства наступного року», – заявив глава уряду.

Отож жителі Сполученого Королівства отримають два додаткові вихідні у травні 2023 року. Ще один заплановано на перший день місяця.  

Нагадаємо, раніше газета Daily Mail розкрила подробиці та особливості церемонії коронації Карла ІІІ.

За інформацією видання, церемонія відбудеться у 2023 році і буде коротшою, ніж коронація Єлизавети II, і триватиме трохи більше години. Журналісти повідомили, що Карл III хоче, щоб його коронація «задала тон сучасної монархії, зберігши деяку помпезність та велич, які приголомшили світ під час прощання з королевою та її похороном».

Читайте також: 

Теги: вихідні Велика Британія Король Карл III

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗМІ дізнался подробиці церемонії коронації Карла III
ЗМІ дізнался подробиці церемонії коронації Карла III
9 жовтня, 07:21
Карла III офіційно проголосили главою держави Австралії та Нової Зеландії
Карла III проголосили монархом Австралії та Нової Зеландії
11 вересня, 07:58
Тепер вже не принц, а король
Король Чарльз чи Карл? Все дуже просто
9 вересня, 16:19

Соціум

У Бєлгородській області пролунали вибухи та спалахнула пожежа (відео)
У Бєлгородській області пролунали вибухи та спалахнула пожежа (відео)
На честь коронації Карла III британці отримають подарунок 
На честь коронації Карла III британці отримають подарунок 
Найбільша партія в історії: іспанські правоохоронці вилучили марихуану на суму €64 млн
Найбільша партія в історії: іспанські правоохоронці вилучили марихуану на суму €64 млн
У Танзанії пасажирський літак впав в озеро: на борту було пів сотні людей (фото, відео)
У Танзанії пасажирський літак впав в озеро: на борту було пів сотні людей (фото, відео)
Білорус отримав 15 діб тюрми за непристойний знак перед колоною російської техніки
Білорус отримав 15 діб тюрми за непристойний знак перед колоною російської техніки
В Італії розбився гелікоптер: семеро загиблих
В Італії розбився гелікоптер: семеро загиблих

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
239K
Банкова назвала склад «делегації» для переговорів із Росією
152K
Послання Путіну. У Середземне море увійшла найбільша у світі атомна субмарина
150K
Зеленський натякнув Путіну: Чорноморський флот в українському Криму буде знищено
112K
Лукашенко образився на Зеленського: ставився як до своєї дитини (відео)
99K
Що означатиме присутність Путіна на саміті «Великої двадцятки»: позиція Банкової
70K
«Путіну не потрібні українці»: Кличко звернувся до киян через можливий блекаут

Новини

У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
Вчора, 07:27
ЗСУ знищили на Херсонщині колону окупантів і три їхні переправи
Вчора, 07:16
Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили, яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
4 листопада, 08:40
Засоби ППО, станція розвідки окупантів: ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу
4 листопада, 07:18
Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
3 листопада, 07:12
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
1 листопада, 07:35

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту