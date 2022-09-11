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Карла III проголосили монархом Австралії та Нової Зеландії

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Карла III проголосили монархом Австралії та Нової Зеландії
Карла III офіційно проголосили главою держави Австралії та Нової Зеландії
фото з відкритих джерел

У Новій Зеландії проголошення Чарльза монархом відбулося в парламенті Веллінгтона

Король Великої Британії Карл III був офіційно проголошений главою держави Австралії та Нової Зеландії. Про це повідомляє Reuters.

«У Новій Зеландії проголошення Чарльза монархом, який змінив королеву Єлизавету, яка померла в четвер у віці 96 років, відбулося в парламенті Веллінгтона», - пише агентство.

Прем'єр-міністр Австралії Джасінда Ардерн заявила, що на заході син королеви «Його Величність короля Карла III було визнано нашим сувереном».

10 вересня короля Великобританії Карла III було офіційно проголошено новим монархом Канади. Прем'єр та губернатор підписали прокламацію, в якій офіційно йшлося про проголошення Карла III новим главою Канади. Після підписання документів відбувся 21 залп із чотирьох гармат.

До відома, у Великій Британії день похорону королеви Єлизавети II буде офіційним вихідним. Відповідний наказ схвалив король Чарльз III під час церемонії коронації

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II померла 8 вересня у віці 96 років. Єлизавета ІІ стала найстарішим монархом в історії британської імперії.

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Теги: міністр король наказ

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