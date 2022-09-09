Чому Чарльз став Карлом: як правильно називати нового короля Британії

Карл ІІІ став королем після смерті своєї матері королеви Єлизавети ІІ

Відповідно до чинних правил перекладу в українській мові, ім’я нового британського монарха – Карл ІІІ

Після того смерті королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, престол зайняв її старший син Чарльз. Монарх обрав для себе ім'я Карл ІІІ. Однак українці ставлять перед собою запитання – чому тепер потрібно називати Чарльза Карлом?

Проєкт WAS, який займається популяризацією історії, пояснив, що англійською мовою ім'я нового британського монарха не змінилося – Charles. Проте в українській мові затвердилася норма перекладу імен іноземних правлячих монархів. Тобто, Елізабет ІІ люди називають Єлизаветою, Джорджа V – Георгом, Джеймса І – Яковом. Таке правило перекладу імен монархів стосується не лише Британії – аналогічна ситуація і з французькими королями Людовиками та Генріхами.

Своє пояснення також оприлюднив і український журналіст та громадський діяч Дмитро Лиховій. Він пояснив, що власні назви титулованих осіб (царі, королі, принци тощо) з англійської перекладаються. Тому нового короля Британії в Україні сміливо можна називати Карлом.

«За правилом, викладеним у підручнику «Теорія і практика перекладу» під редакцією О.І.Тереха, затвердженого Міністерством освіти України, власні назви титулованих осіб (царі, королі, принци тощо) з англійської перекладаються. Покійний Олександр Пономарів (український мовознавець, перекладач – «Главком») свого часу писав: «Королева Великої Британії – Єлизавета ІІ (Елізабет ІІ) також не дуже своя, але ж здавна прийнято саме імена монархів перекладати», – пояснив він.

Лиховій наголосив, що таке правило стосується не лише перекладу з англійської мови, а й загалом.

«Імена правлячих персон, які мають своїх відповідників в українській мові, перекладаються незалежно від країни походження, а «простих смертних» – ні», – йдеться у дописі.

Приклади:

Принцеса Діана, але співачка Даяна Росс.

Король Англії Яків ІІ, але Джеймс Бонд.

Королі Англії Генріх III, Генріх VII і т.д., а всі інші – Генрі.

Королі Франції – Генріхи й Людовики, а «прості смертні» – Анрі й Луї.

За словами журналіста, саме тому ми стільки років називали королеву Elizabeth the Second – Єлизаветою II, а не Елізабет. А Пап Римських ми називаємо Павло, Іван Павло, Франциск, а не Пол чи Павел, Джованні, Франческо чи Франсіско.

Як відомо, після смерті королеви за законом новим монархом стає її старший син Чарльз, якому у листопаді виповниться 74 роки. У статусі короля він мав узяти нове ім'я. Принц Чарльз, набравши статусу короля після смерті матері, взяв ім'я Карл III.

Його дружина, 75-річна Камілла, стане королевою-консортом (це означає, що дружина короля має рівний із ним соціальний статус і має жіночий еквівалент його монархічного титулу).

Нагадаємо, 8 вересня Букінгемський палац повідомив про смерть Єлизавети II, вона правила країною понад 70 років і померла у віці 96 років.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трас назвала смерть Єлизавети II величезним шоком для країни та світу. За її словами, Єлизавета ІІ була душею Сполученого Королівства. Ліз Трасс закликала народ Британії згуртуватися навколо нового короля і допомогти йому скласти присягу.

Українські політики відреагували на смерть Єлизавети ІІ зворушливими постами.

Також на сайті королівської родини відкрили спеціальну форму, де усі британці та громадяни інших країн можуть написати слова співчуття у зв’язку із смертю Єлизавети ІІ.