На Філіппінах розбився літак із 85 пасажирами на борту

Повітряне судно розбилося при спробі приземлитися на острові Джоло у провінції Сулу

Філіппінський військовий літак C-130 розбився в провінції Сулу у неділю вранці, на борту перебувало 85 осіб.

Про це повідомляє CNN з посиланням на Збройні сили Філіппін.

Командувач Збройних сил країни генерал Сіріліто Собежана розповів, що наразі триває рятувальна операція.

Рятувальники докладають максимум зусиль, щоб врятувати членів екіпажу і людей, що були на борту.

Місцеві ЗМІ пишуть про 40 врятованих з 85 осіб, що були в літаку.

Причин авіакатастрофи поки не називають, відомо лише, що літак впав під час спроби приземлитися на острові Джоло.

Нагадаємо, 19 червня, літак Л-410 здійснив жорстку посадку в Кемеровській області. Через аварію загинуло багато людей, які перебували на борту.