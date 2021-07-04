На Філіппінах розбився літак із 85 пасажирами на борту
Місцеві ЗМІ пишуть про 40 врятованих осіб
Повітряне судно розбилося при спробі приземлитися на острові Джоло у провінції Сулу
Філіппінський військовий літак C-130 розбився в провінції Сулу у неділю вранці, на борту перебувало 85 осіб.
Про це повідомляє CNN з посиланням на Збройні сили Філіппін.
Командувач Збройних сил країни генерал Сіріліто Собежана розповів, що наразі триває рятувальна операція.
Рятувальники докладають максимум зусиль, щоб врятувати членів екіпажу і людей, що були на борту.
Місцеві ЗМІ пишуть про 40 врятованих з 85 осіб, що були в літаку.
Причин авіакатастрофи поки не називають, відомо лише, що літак впав під час спроби приземлитися на острові Джоло.
Нагадаємо, 19 червня, літак Л-410 здійснив жорстку посадку в Кемеровській області. Через аварію загинуло багато людей, які перебували на борту.