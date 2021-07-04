  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    На Філіппінах розбився літак із 85 пасажирами на борту

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Місцеві ЗМІ пишуть про 40 врятованих осіб - На Філіппінах розбився літак із 85 пасажирами на борту

    Місцеві ЗМІ пишуть про 40 врятованих осіб

    Фото з соцмереж

    Повітряне судно розбилося при спробі приземлитися на острові Джоло у провінції Сулу

    Філіппінський військовий літак C-130 розбився в провінції Сулу у неділю вранці, на борту перебувало 85 осіб.

    Про це повідомляє CNN з посиланням на Збройні сили Філіппін.

    Командувач Збройних сил країни генерал Сіріліто Собежана розповів, що наразі триває рятувальна операція.

    Рятувальники докладають максимум зусиль, щоб врятувати членів екіпажу і людей, що були на борту.

    Місцеві ЗМІ пишуть про 40 врятованих з 85 осіб, що були в літаку.

    Причин авіакатастрофи поки не називають, відомо лише, що літак впав під час спроби приземлитися на острові Джоло.

    Нагадаємо, 19 червня, літак Л-410 здійснив жорстку посадку в Кемеровській області. Через аварію загинуло багато людей, які перебували на борту.

    Теги: ЗМІ авіакатастрофа літак Філіппіни рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Філіппінах розбився літак із 85 пасажирами на борту