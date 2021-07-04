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    В Україні без світла залишилися понад 20 населених пунктів

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    У двох областях знеструмлено 24 населених пункти - В Україні без світла залишилися понад 20 населених пунктів
    У двох областях знеструмлено 24 населених пункти
    Фото з відкритих джерел

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Після негоди, яка пройшлася низкою областей України, без електропостачання залишилося понад 20 населених пунктів. Знеструмлення зафіксовані у Донецькій та Луганській областях.

    Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

    Станом на сьогоднішній ранок внаслідок поривів вітру, дощу та грози системи автоматичного захисту ліній електропередач спрацювали у 24 населених пунктах, в результаті чого вони були знеструмлені.

    У Донецькій області без світла зараз 14 населених пунктів, а в Луганській – 10. Над відновленням електропостачання працюють бригади місцевих обленерго.

    Нагадаємо, буревій, який пронісся Львовом 25 червня, понищив старі надгробки в музеї «Личаківський цвинтар». Так, на території кладовища впало 30 дерев, через що було понижено понад 100 надгробків.

    До слова, 1 липня Івано-Франківськом пронеслась негода з сильним вітром, дощем та блискавкою. Рясна злива захопила місто зненацька. Наступ великої води одразу зупинити не вдалося.

    Як повідомлялося, на дорогах у Запоріжжі утворилося чимало ям через потужні потоки води. У Запоріжжі місцеві жителі побачили на дорозі розкиданий асфальт. А неподалік будинку №8, що на вулиці Тургенєва, утворилася яма.

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    Теги: ДСНС рятувальники негода буревій
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    В Україні без світла залишилися понад 20 населених пунктів