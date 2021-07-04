В Україні без світла залишилися понад 20 населених пунктів

У двох областях знеструмлено 24 населених пункти

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Після негоди, яка пройшлася низкою областей України, без електропостачання залишилося понад 20 населених пунктів. Знеструмлення зафіксовані у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Станом на сьогоднішній ранок внаслідок поривів вітру, дощу та грози системи автоматичного захисту ліній електропередач спрацювали у 24 населених пунктах, в результаті чого вони були знеструмлені.

У Донецькій області без світла зараз 14 населених пунктів, а в Луганській – 10. Над відновленням електропостачання працюють бригади місцевих обленерго.

Нагадаємо, буревій, який пронісся Львовом 25 червня, понищив старі надгробки в музеї «Личаківський цвинтар». Так, на території кладовища впало 30 дерев, через що було понижено понад 100 надгробків.

До слова, 1 липня Івано-Франківськом пронеслась негода з сильним вітром, дощем та блискавкою. Рясна злива захопила місто зненацька. Наступ великої води одразу зупинити не вдалося.

Як повідомлялося, на дорогах у Запоріжжі утворилося чимало ям через потужні потоки води. У Запоріжжі місцеві жителі побачили на дорозі розкиданий асфальт. А неподалік будинку №8, що на вулиці Тургенєва, утворилася яма.