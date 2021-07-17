На грецькому курорті заборонили музику і нічні прогулянки

У Греції число щоденних випадків зараження коронавірусом зросло приблизно в чотири рази, досягаючи майже 3 тис. в середині липня

Влада Греції заборонила музику в ресторанах і барах і обмежила пересування на острові Міконос через зростання захворюваності на коронавірус, повідомляє Reuters.

Міністерство цивільного захисту країни забороняє музику на острові цілодобово. Пересування вночі до раннього ранку дозволено тільки тим, хто збирається на роботу і з роботи, або за станом здоров'я.

Відзначається, що обмеження діятимуть до 26 липня, при цьому час від часу буде проводитися оцінка епідеміологічної ситуації на острові.

Міконос, є одним з найбільш популярних напрямків Греції, яке щоліта привертає більше мільйона відвідувачів, в тому числі голлівудських зірок, моделей і всесвітньо відомих спортсменів.

У Греції число щоденних випадків зараження коронавірусом зросло приблизно в чотири рази, досягаючи майже 3 тис. в середині липня. За даними на 16 липня, в країні виявили 2 691 випадок інфікування.

Додамо, що для громадян України відкриті 107 країн світу, нещодавно в'їзд для українських мандрівників дозволили Греція, Кіпр і Сейшельські острови.

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